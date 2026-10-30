¡The Hardys viven una pesadilla! Syx los atrapa en un sótano y desata el caos

Los hermanos Hardy enfrentaron a Samuel Shaw y Joseph Sawyer en una pelea con cadenas, escaleras y hachas

La rivalidad entre The Hardys y syX alcanzó un nuevo nivel de violencia durante TNA Impact del jueves 29 de octubre de 2026. Matt y Jeff Hardy se enfrentaron a Joseph Sawyer y Samuel Shaw en un combate denominado Slaughterhouse syX Match, desarrollado en el sótano de unas instalaciones industriales. El enfrentamiento incluyó ataques con cadenas, palas, escaleras y hachas, además de un desenlace que dejó a Jeff Hardy tendido en el suelo. La confrontación dio continuidad a la rivalidad que ambos equipos mantienen desde antes de Bound For Glory, donde syX había derrotado a los hermanos Hardy.

El combate comenzó cuando Matt y Jeff descendieron al sótano armados con palas, sin conocer las condiciones que encontrarían en el lugar. Samuel Shaw apareció para encararlos, mientras Joseph Sawyer sorprendió con un pico. Shaw atacó a Jeff Hardy con una cadena, lo golpeó contra una escalera y posteriormente utilizó las estructuras metálicas del recinto para castigarlo. Jeff consiguió responder al empujar a su rival contra una pared y lanzarle una escalera, pero la confrontación continuó por diferentes zonas de las instalaciones.

Mientras tanto, Matt Hardy protagonizó un intercambio de golpes con Joseph Sawyer, utilizando una pala y una escalera para defenderse. El veterano luchador estuvo cerca de aplicar su movimiento Twist of Fate sobre el piso de concreto, pero Samuel Shaw intervino para permitir que syX atacara a Matt en superioridad numérica. Los integrantes del grupo terminaron encerrándolo en una habitación de concreto. Jeff apareció desde la parte superior de una puerta y se lanzó sobre ambos rivales, aunque la ofensiva de los hermanos Hardy no consiguió detener el ataque de syX.

El desenlace llegó cuando Sawyer y Shaw colocaron un bote de basura metálico sobre la cabeza de Jeff Hardy y comenzaron a golpearlo desde ambos costados con hachas. La secuencia estuvo acompañada por la canción Amazing Grace, mientras Matt permanecía encerrado sin poder auxiliar a su hermano. Jeff terminó desplomándose sobre el suelo y la transmisión concluyó con esa imagen, sin que se explicaran claramente las reglas del combate ni se mostrara una resolución convencional. syX terminó dominando el enfrentamiento, dejando a The Hardys en una situación comprometida y con su rivalidad todavía abierta en TNA.

Elijah derrota a Ryan Nemeth y desata un nuevo capítulo con Nic Nemeth

Elijah derrotó a Ryan Nemeth en TNA Impact del 29 de octubre de 2026, en un enfrentamiento que representaba el primer obstáculo para ajustar cuentas con Nic Nemeth. La rivalidad comenzó cuando Nic intervino en una lucha de escaleras y frustró la oportunidad de Elijah de disputar el Campeonato Mundial de TNA. Una semana después, Ryan apareció para transmitir un mensaje de su hermano y terminó involucrado en el conflicto. Antes de comenzar el combate, Ryan provocó al público de Alabama al presumir su carrera como actor e insultar a los aficionados, lo que generó una reacción de los asistentes antes del primer intercambio de golpes.

Ryan Nemeth comenzó el enfrentamiento con golpes, pisotones y un intento de estrangular a Elijah con su camiseta, acción que obligó al árbitro a intervenir. Sin embargo, Elijah respondió con machetazos al pecho, un lazo al cuello en carrera y varios castigos contra el borde del cuadrilátero. Ryan consiguió recuperar el control con un neckbreaker y volvió a utilizar un objeto para atacar, esta vez su bandana, con la que presionó el cuello de su adversario. La lucha continuó con intercambios en las esquinas, donde Elijah consiguió derribar a Nemeth desde las cuerdas, aunque su rival logró frenar otra ofensiva al levantar la bota.

El desenlace llegó cuando Elijah conectó una patada y ejecutó su movimiento Highwayman’s Farewell para cubrir a Ryan Nemeth y conseguir la victoria por cuenta de tres. Sin embargo, el conflicto no terminó con el resultado, pues Nic Nemeth apareció después del combate y atacó a Elijah por la espalda. La respuesta llegó cuando el vencedor regresó y rompió una guitarra sobre la cabeza de Ryan, prolongando el enfrentamiento entre los tres luchadores. Con esta victoria, Elijah superó al hermano menor de los Nemeth, pero su principal objetivo continúa siendo enfrentar a Nic, responsable de impedirle conseguir una oportunidad por el Campeonato Mundial de TNA.

AJ Francis derrota a John Skyler TRAS intervención de Expressions

AJ Francis derrotó a John Skyler durante TNA Impact del 29 de octubre de 2026, en un combate marcado por la intervención de Expressions y la caída de Mila Moore. El enfrentamiento surgió después de una discusión entre ambos luchadores durante el programa anterior, cuando Expressions incomodó a Moore y Skyler intervino para defenderla. La rivalidad terminó por trasladarse al cuadrilátero, donde Francis contó con el respaldo de Expressions, mientras que su rival estuvo acompañado por Mila. Lo que comenzó como un enfrentamiento individual terminó definiéndose por una distracción fuera del ring.

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John Skyler tomó la iniciativa con una patada voladora que envió a AJ Francis fuera del cuadrilátero, seguida de un ataque aéreo. Sin embargo, Francis respondió al estrellarlo contra uno de los postes y aplicarle su movimiento Tennessee Whiskey, además de castigarlo contra las cuerdas. Skyler logró recuperarse con una lanza impulsada desde el borde del ring y posteriormente conectó un DDT, pero no consiguió la victoria. Mientras tanto, Expressions continuó provocando a Mila Moore, lo que generó nuevas distracciones e impidió que el árbitro pudiera concentrarse por completo en las acciones del combate.

El desenlace llegó cuando Expressions y Mila Moore subieron al borde del cuadrilátero, justo cuando Francis lanzó a Skyler contra las cuerdas y provocó que Moore cayera al suelo. La acompañante del luchador comenzó a quejarse de molestias en el tobillo, por lo que Skyler se acercó para comprobar su estado y descuidó a su oponente. AJ Francis aprovechó el momento para sorprenderlo con una lanza y posteriormente aplicar su movimiento Down Payment, con el que consiguió la cuenta de tres y la victoria. El resultado dejó a Francis como ganador, aunque la caída de Moore y las intervenciones de Expressions fueron determinantes en el desenlace del combate.

M retiene el título ante Jada Stone

M by Elegance consiguió retener el Campeonato Televisivo de las Knockouts de TNA tras derrotar a Jada Stone, pero la victoria quedó marcada por una ruptura dentro de The Elegance Brand. Durante la función de TNA Impact del jueves 29 de octubre de 2026, celebrada en Alabama, Mr. Elegance sorprendió al anunciar su renuncia al grupo en pleno combate, después de negarse a ayudar a la campeona a conseguir la victoria. El enfrentamiento representaba una revancha de la final del torneo que coronó a la primera monarca de esta división. M había impulsado la realización del combate para evitar que Elayna Black recibiera otra oportunidad por el campeonato, aunque terminó enfrentándose a una rival que estuvo cerca de arrebatarle el cinturón.

Jada Stone comenzó el enfrentamiento con una ofensiva aérea que puso en dificultades a la campeona, conectando una hurricanrana y enviándola fuera del cuadrilátero. Durante un intercambio, M lanzó una superkick que terminó impactando accidentalmente a Mr. Elegance, quien se encontraba sobre el borde del ring. La campeona respondió con un suplex y varios intentos de cobertura, pero Stone resistió y recuperó el control con una serie de golpes y una maniobra entre las cuerdas. La retadora también ejecutó un moonsault desde uno de los postes, aunque terminó cayendo sobre Mr. Elegance en lugar de su oponente. Posteriormente, M sorprendió a Stone con un Spanish Fly desde las escaleras metálicas, antes de que la intervención de Heather volviera a modificar el desarrollo de la lucha.

La polémica llegó cuando Heather ingresó al cuadrilátero para interrumpir una cuenta del árbitro, mientras M by Elegance solicitaba a Mr. Elegance que le entregara el cinturón para utilizarlo durante el combate. Sin embargo, su compañero se negó a colaborar, gritó “I Quit” (renuncio) y abandonó el lugar, confirmando su salida de The Elegance Brand. A pesar de la ruptura, M consiguió recuperarse y aplicó un Tombstone Piledriver sobre Jada Stone para obtener la cuenta de tres y conservar el Campeonato Televisivo de las Knockouts. El resultado permitió que la luchadora mantuviera su reinado, pero la salida de Mr. Elegance dejó al grupo con un integrante menos y abrió un nuevo conflicto interno en TNA.