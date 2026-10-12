¡Historia en TNA! Leon Slater derrota a Nic Nemeth y se convierte en el campeón mundial más joven en Bound For Glory

Con apenas 22 años, Leon Slater derrotó a Nic Nemeth y escribió una nueva página en la historia de TNA

Con apenas 22 años, Leon Slater derrotó a Nic Nemeth | Claro Sports

Leon Slater hizo historia en Bound For Glory 2026 al convertirse en el campeón mundial más joven de TNA, después de derrotar a Nic Nemeth en el combate estelar celebrado en Tampa, Florida. Con apenas 22 años, el británico consiguió la cuenta de tres tras una batalla en la que ambos luchadores estuvieron cerca de la victoria. Slater había renunciado al Campeonato de la División X mediante la opción C para buscar el máximo cinturón de la empresa, una apuesta que culminó con su primera conquista mundial. Nemeth, quien también llegó al evento como campeón de parejas junto con su hermano Ryan, perdió el título individual pese a su experiencia.

El enfrentamiento comenzó con intercambios de coberturas y una serie de intentos por anticiparse al rival. Nemeth frenó el impulso del retador con un Famouser y una llave de sueño, mientras Slater respondió con patadas, un crossbody desde la tercera cuerda y su Utopia. El entonces campeón resistió el castigo y recuperó el control con un codazo desde lo alto, un Skull Crushing Finale y un Rough Ryder, sin conseguir la cuenta de tres. Slater también conectó una patada de tijera y un 450 Splash, pero Nemeth logró levantar los hombros, en una secuencia de movimientos y coberturas que mantuvo abierto el resultado.

El desenlace llegó después de que Nemeth bloqueara un segundo 450 Splash y conectara su Danger Zone, aunque Slater consiguió sobrevivir a ambos castigos. El joven evitó un nuevo intento de remate y respondió con una Blue Thunder Bomb, pero su adversario salió del cuadrilátero para escapar de la cobertura. Slater lo persiguió con un salto por encima del poste, regresó al ring y terminó la lucha con un Swanton 450 Splash para lograr la cuenta de tres. La victoria cerró la función con un cambio generacional en TNA, que ahora tiene al campeón mundial más joven de su historia, un luchador que alcanzó la cima sin haber pasado por WWE ni AEW.

Ricky Sosa derrota a Eddie Edwards y sorprende en Bound For Glory 2026

Sosa dio un golpe de autoridad en Bound For Glory 2026 al imponerse por cuenta de tres a Eddie Edwards, en uno de los primeros combates del evento celebrado en Tampa, Florida. El veterano buscó dominar desde el arranque, pero su rival respondió con agilidad, un moonsault apoyado en las cuerdas y un rodillazo fuera del ring. Ni siquiera la presencia de Alisha Edwards, quien intervino para frenar el impulso de Sosa, evitó que el joven luchador encontrara respuestas. La función también marcó el estreno de camisetas arbitrales con diseño inspirado en el fútbol, creadas por LaFrancé, la marca del basquetbolista LaMelo Ball.

Alisha fue protagonista de uno de los momentos decisivos: distrajo a Sosa y lo atacó con un Tornado DDT desde el borde del cuadrilátero. Eddie aprovechó para castigarlo con un Tiger Bomb y un Tiger Driver, aunque su rival respondió con una hurricanrana, un tope por encima de las cuerdas y un Springboard Cutter. Cuando Sosa buscaba terminar el combate, Alisha volvió a intervenir y recibió un Blue Thunder Bomb; Edwards respondió con su Boston Knee Party. El giro definitivo llegó tras un moonsault fallido de Eddie: Sosa conectó dos Head Shots consecutivos y aseguró la victoria. Después del enfrentamiento, Edwards sorprendió al estrechar la mano de su adversario, en una noche en la que alcanzó 13 participaciones en Bound For Glory, igualando a Chris Sabin, Moose y Rhino.

Mientras tanto, Leon Slater elevó la tensión rumbo al combate estelar contra Nic Nemeth por el Campeonato Mundial de TNA. En una declaración tras bambalinas, el aspirante rechazó los cuestionamientos del campeón sobre su juventud y falta de experiencia, además de advertirle que esta vez tendría que competir en su terreno. Slater recordó que comenzó a prepararse para semejante oportunidad desde los nueve años y que, con apenas 22, se encuentra a una victoria de alcanzar su principal objetivo. Su intención es convertirse en el campeón mundial más joven en la historia de TNA, una hazaña que buscará concretar en el escenario más importante de la empresa.

Amazing Red conquista el título de TNA tras 16 años y provoca lágrimas

Amazing Red protagonizó uno de los momentos más emotivos de Bound For Glory 2026 al conquistar el Campeonato de la División X de TNA, después de imponerse en un Scramble Match de siete participantes, celebrado en Tampa, Florida. El veterano superó a Fabian Aichner, Ryan Nemeth, BDE, Cedric Alexander, KC Navarro y Rich Swann en un enfrentamiento marcado por las intervenciones y los movimientos aéreos. La victoria puso fin a más de 16 años sin portar ese cinturón y representó el cuarto reinado de su carrera, en una jornada que también incluyó su ingreso al Salón de la Fama de TNA. La celebración provocó lágrimas entre algunos aficionados, quienes presenciaron el regreso del luchador a la cima de la división.

El combate comenzó con un intento de Ryan Nemeth por estrechar la mano de sus rivales, pero KC Navarro respondió con una superpatada. Fabian Aichner demostró su fuerza al levantar simultáneamente a Cedric Alexander y BDE, mientras Rich Swann ejecutó un giro de 450 grados y Alexander estuvo cerca de ganar con un Michinoku Driver. Navarro también tuvo una oportunidad de victoria, pero Nemeth sacó al árbitro del cuadrilátero para impedir la cuenta de tres. En la secuencia definitiva, Amazing Red conectó un Spanish Fly desde la segunda cuerda y posteriormente aplicó su Code Red sobre Navarro, movimiento con el que consiguió el conteo definitivo. Tras el resultado, Frankie Kazarian apareció para felicitar al nuevo campeón con un choque de puños, en otro momento significativo para el veterano.

Mientras Amazing Red celebraba su regreso al trono de la División X, Nic Nemeth lanzó una advertencia a Leon Slater antes de su enfrentamiento por el Campeonato Mundial de TNA. Durante una intervención tras bambalinas, el monarca reconoció las cualidades del joven aspirante, pero aseguró que sus 23 años de experiencia le han permitido afrontar encuentros de máxima exigencia durante toda su trayectoria. Nemeth afirmó que quiere enfrentarse a la mejor versión de Slater para derrotarlo y continuar con la construcción de su legado como uno de los grandes nombres de la lucha libre. De esta manera, Bound For Glory reunió la consagración de una figura histórica con la expectativa de un duelo generacional por el principal campeonato de la empresa.

Shayna Baszler llega a TNA y conquista el campeonato junto a Zoey Serrano

Baszler debutó en TNA con un campeonato en sus manos. Durante Bound For Glory 2026, la luchadora hizo equipo con Zoey Serrano y derrotó a Allie y Kiera Hogan para conquistar los Campeonatos Mundiales de Parejas de las Knockouts. La dupla retomó su sociedad después de coincidir en WWE y apostó por controlar el ritmo desde el arranque. Baszler impuso su fortaleza ante Allie, mientras ambas retadoras concentraron sus ataques en la pierna de Hogan para dificultar el relevo. La actuación de las nuevas campeonas modificó el panorama de la división femenina en una función celebrada en Tampa, Florida, donde las monarcas no lograron conservar sus cinturones.

Las campeonas resistieron y encontraron espacios para responder durante el combate. Allie rindió homenaje a Andy “The Butcher” Williams, mientras Hogan aplicó una sunset flip powerbomb sobre Serrano para intentar recuperar el control. Sin embargo, Serrano neutralizó a Allie fuera del cuadrilátero y la envió contra las escaleras metálicas, lo que permitió a las retadoras mantener la presión. En el intercambio definitivo, Serrano impulsó a Allie hacia un rodillazo de Baszler, quien cerró una llave de estrangulamiento hasta dejarla inconsciente. El árbitro detuvo las acciones y el equipo formado por las excompañeras de WWE celebró su primer reinado en TNA, después de conquistar los cinturones en uno de los eventos principales de la empresa.

Frankie Kazarian gana por tercera vez consecutiva el Call Your Shot Gauntlet

Frankie Kazarian conquistó por tercer año consecutivo el Call Your Shot Gauntlet en Bound For Glory 2026, después de imponerse a Trey Miguel en el desenlace de una lucha con 21 participantes. La contienda, disputada en el Yuengling Center de Tampa, tuvo entradas escalonadas, eliminaciones por encima de la tercera cuerda y un cierre individual. El triunfo le otorgó a Kazarian la oportunidad de reclamar una lucha por cualquiera de los campeonatos de TNA, un recurso que vuelve a colocar al veterano en la disputa por los títulos de la compañía.

Trey Miguel abrió el combate junto a Avery Styles, antes de que Bear Bronson y el propio Kazarian se incorporaran a la batalla. Uno de los episodios más particulares llegó cuando Matthew Rehwoldt dejó la mesa de comentaristas para entrar al ring, aunque Heather By Elegance lo eliminó poco después. Hubo una cadena de eliminaciones con Jada Stone, Ben Bishop, Brian Myers, The Home Town Man y AJ Francis, mientras Joe Alonzo tampoco pudo aprovechar su ingreso en el último turno. Avery tomó protagonismo al eliminar a Alonzo y a Mr. Elegance, pero AJ Francis lo sorprendió y lo lanzó al suelo desde las cuerdas, cuando ya solo quedaban cuatro contendientes.

Con AJ Francis fuera tras recibir un Canadian Destroyer de Miguel, la definición quedó en manos de Trey y Kazarian. El formato cambió entonces a un mano a mano que podía resolverse por cuenta de tres o rendición. El público apoyó a Miguel, quien intentó un Asai Moonsault sin éxito, mientras Kazarian lo castigó con un Diamond Cutter que estuvo cerca de sentenciar el duelo. El desenlace llegó en un intercambio de coberturas: Kazarian revirtió una llave La Magistral de su rival y consiguió la cuenta definitiva. Así, el veterano cerró Bound For Glory con su tercer triunfo seguido en este combate y una futura oportunidad por un campeonato.

Jason Hotch destrona a Mustafa Ali y recupera el Campeonato Internacional

Hotch recuperó el Campeonato Internacional de TNA en Bound For Glory 2026, después de superar a Mustafa Ali, Special Agent Zero y John Skyler en una lucha de cuatro esquinas que enfrentó a antiguos integrantes de Order 4. El título cambió de manos después de una secuencia de alto riesgo, en la que Hotch resistió un 450 Splash del entonces campeón y lo sorprendió con una cobertura de crucifijo para conseguir la cuenta de tres. Desde el inicio, los retadores intentaron castigar a Ali, pero las alianzas duraron poco y el enfrentamiento se convirtió en una batalla entre todos. La victoria significó el segundo reinado de Hotch con el cinturón, después de una confrontación en la que las diferencias entre los antiguos compañeros quedaron expuestas sobre el cuadrilátero.

Special Agent Zero destacó por sus demostraciones de fuerza, mientras John Skyler sorprendió al aplicar un doble Canadian Destroyer sobre Hotch y Ali. La tensión también alcanzó a las acompañantes, cuando Mila Moore golpeó a Tasha Steelz y la dejó sobre una mesa junto a Zero, situación que Mustafa Ali aprovechó para lanzarse desde la tercera cuerda con un 450 Splash y romper la estructura. Más adelante, Hotch ejecutó un superplex desde las escaleras metálicas y castigó a Zero con una Whirly Bird Powerbomb. En el desenlace, el nuevo campeón conectó un pisotón doble sobre Zero, pero Ali respondió con otro movimiento aéreo. Hotch resistió el 450 Splash y transformó la cobertura en el conteo ganador, para después abandonar el ring y celebrar su conquista con su esposa y su hija, quienes presenciaron el triunfo desde la primera fila.

Indi Hartwell destrona a Xia Brookside y Mickie James protagoniza la polémica

Hartwell conquistó el Campeonato Mundial de las Knockouts de TNA al derrotar a Xia Brookside en Bound For Glory 2026, celebrado en Tampa, Florida. Con Mickie James como árbitra especial, el enfrentamiento estuvo marcado por varios episodios de tensión entre las protagonistas. Brookside tomó ventaja al jalar a Hartwell del cabello para sacarla del cuadrilátero y después retiró la protección de una esquina. La entonces campeona discutió en repetidas ocasiones con James, quien intervino para quitarle de las manos el protector que había retirado. Hartwell respondió a los ataques y, pese a fallar un codazo desde la tercera cuerda, consiguió mantenerse en la pelea. El resultado le dio su primer reinado mundial en la división femenina de TNA, después de quedarse sin el cinturón en la edición anterior del evento.

La confrontación con Mickie James llegó al límite cuando Brookside golpeó a la árbitra y recibió una bofetada como respuesta, sin que la lucha terminara por descalificación. Xia conectó su Dark Side para quedar cerca de retener el campeonato y después buscó aplicar una Mickie-DT. Hartwell bloqueó la maniobra y lanzó a Brookside contra el esquinero descubierto, el mismo que la campeona había dejado sin protección minutos antes. La retadora aprovechó el impacto para conectar un codazo desde la tercera cuerda y remató con su Hurts Donut, movimiento con el que consiguió la cuenta de tres y el cambio de campeona. El triunfo puso fin al reinado de Xia y dejó a Hartwell al frente de las Knockouts, tras una batalla que también tuvo a Mickie James como protagonista.

Erick Redbeard debuta y provoca la derrota de los Hardy en Bound For Glory

La aparición sorpresa de Erick Redbeard cambió el destino de los hermanos Hardy en Bound For Glory 2026. Matt y Jeff Hardy cayeron ante Joseph Sawyer y Samuel Shaw, integrantes de syX, en una lucha Falls Count Anywhere que recorrió las gradas, los pasillos y la zona de mercancía del Yuengling Center de Tampa. Tras frenar el ataque inicial de sus rivales, los hermanos utilizaron sillas y mesas para tomar la iniciativa. Jeff ejecutó un Swanton Bomb desde un balcón y atravesó varias mesas con Shaw, pero Sawyer interrumpió el conteo al empujar al árbitro y mantuvo con vida a su equipo.

Cuando los Hardy preparaban otro ataque con mesas y escaleras, Redbeard irrumpió en escena y atacó a ambos. El exintegrante de The Wyatt Sicks lanzó a los hermanos contra las mesas y abrió el camino para que syX llevara la definición al cuadrilátero. Allí, Sawyer y Shaw castigaron a Jeff con una combinación de suplex y powerbomb, antes de que Sawyer lanzara a su compañero sobre los hermanos para asegurar la cuenta de tres. La intervención de Redbeard marcó su debut en TNA y confirmó su respaldo a syX. Más tarde, Santino Marella anunció que Matt y Jeff estarán a cargo de la próxima edición de Impact, pese a su derrota.