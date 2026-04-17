Wrestlemania 42: horario, cartelera completa y dónde ver en vivo el magno evento de WWE 2026

WrestleMania 42: Todo lo que necesitas saber sobre el evento de lucha más esperado del año

¡WrestleMania 42 llega con una cartelera explosiva! Foto cortesía WWE

La ciudad de Las Vegas se prepara para recibir el evento de lucha más grande del año: WrestleMania 42. El Allegiant Stadium será el epicentro de un espectáculo que reunirá a las superestrellas más destacadas de la WWE y a miles de aficionados de todo el mundo. Este 18 y 19 de abril, los fanáticos podrán disfrutar de un show cargado de emociones, con rivalidades históricas, combates de alto voltaje y un fuerte sabor latino que promete robarse el espectáculo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es WrestleMania 42?

El magno evento de WWE se celebrará el sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. Los aficionados podrán disfrutar de este espectáculo épico en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión en vivo será accesible a través de Netflix para México.

Cartelera completa de WrestleMania 42:

Uno de los duelos más esperados será el enfrentamiento entre Cody Rhodes y Randy Orton, una batalla de legado en la que la amistad rota se convierte en un enfrentamiento por el dominio de WWE. Rhodes, el campeón indiscutido, y Orton, su antiguo aliado, lucharán por la supremacía, sin segundas oportunidades. Este combate es solo el comienzo de una noche llena de momentos épicos.

Además, WrestleMania 42 será una plataforma para que el talento latino brille en el cuadrilátero. Penta, Rey Mysterio, Dragon Lee, Rusev, y otros nombres representativos de la cultura latina pelearán por el Campeonato Intercontinental en una lucha de escaleras brutal. También, la campeona mundial femenino, Stephanie Vaquer, defenderá su título ante Liv Morgan en un combate lleno de tensión y rivalidad, después de que Morgan decidiera hacer de Vaquer su objetivo tras ganar el Royal Rumble 2026.

Por si fuera poco, la cartelera incluye combates de figuras globales como CM Punk vs. Roman Reigns, Seth Rollins vs. Gunther, y Jade Cargill vs. Rhea Ripley, quien disputará el evento principal femenino. Estos combates prometen ofrecer lo mejor de la lucha libre, con pura adrenalina, rivalidades intensas y un nivel de acción nunca antes visto en la historia del evento.

La cartelera de WrestleMania 42 está repleta de luchas históricas y emocionantes, entre ellas:

Cartelera del 18 de abril

Cody Rhodes (c) vs Randy Orton (con el apoyo de Pat McAfee) | Campeonato Mundial de WWE

Stephanie Vaquer (C) vs Liv Morgan | Campeonato mundial de mujeres de WWE

Seth Rollins vs Gunther

AJ Lee (c) vs Becky Lynch | Campeonato Intercontinental

Nia Jax y Lash Legend (c) vs Charlotte Flair y Alexa Bliss vs The Bella Twins vs Bayley y Lyra Valkyria (combate por eliminación) | Campeonato por parejas de WWE

Drew McIntyre vs Jacob Fatu | Lucha no sancionada

Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs The Usos y LA Knight

Cartelera del 19 de abril

CM Punk (c) vs Roman Reigns | Campeonato Mundial de Peso Pesado

Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley | Campeonato de mujeres de WWE

Finn Bálor vs Dominik Mysterio

Sami Zayn (c) vs Trick Williams | Campeonato de Estados Unidos de WWE

Brock Lesnar vs Oba Femi

Penta (c) vs Je’Von Evans vs Dragon Lee vs Rusev vs JD McDonagh vs Rey Mysterio | Lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental

Joe Jonas, el invitado especial de Wrestlemanian 42: ¿cuándo y por qué se presentará?

La emoción de WrestleMania 42 en Las Vegas se incrementará aún más con la participación de una de las estrellas más queridas por el público: Joe Jonas. El cantante estadounidense, conocido por ser uno de los vocalistas principales de la exitosa banda Jonas Brothers, será el encargado de darle un toque especial al magno evento de la WWE al interpretar el Himno Nacional de los Estados Unidos en la Noche 2 del evento.

Jonas, quien ha cultivado una relación cercana con sus seguidores a través de su música y su carisma, se presentará el domingo 19 de abril de 2026, justo antes de que comiencen los combates más esperados de la velada. Este acto inaugural se ha convertido en una tradición en WrestleMania, donde artistas y celebridades de renombre mundial son invitados para dar inicio a la noche de lucha más emblemática del año. Con su talento y energía, Joe Jonas promete aportar un espectáculo único a la multitud del Allegiant Stadium.

Además, el cantante se une a una lista selecta de invitados especiales que harán de este evento algo aún más memorable. Entre ellos, destacan figuras como el streamer IShowSpeed y el rapero Jelly Roll, quienes también sumarán su presencia para hacer de WrestleMania 42 un evento verdaderamente global.

¿Quién transmite en vivo Wrestlemania 42 y dónde ver por TV y streaming online?

WrestleMania 42, el evento más esperado de la WWE, podrá ser disfrutado en vivo por los fanáticos desde cualquier lugar del mundo gracias a su transmisión en la plataforma de streaming de Netflix para México.

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