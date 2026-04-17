Cedric Alexander destruye la espalda de Slater y da la victoria a The System

Moose no pudo ayudar a su mano derecha al tener que estar batallando con dos rivales al mismo a tiempo

The System venció sin tantos problemas a Salter y Moose | TNA

El combate entre The System, compuesto por Cedric Alexander, Brian Myers, Eddie Edwards y Bear Bronson, contra Leon Slater y Moose, comenzó con intensidad. Slater y Moose tomaron la iniciativa en los primeros momentos, con Slater ejecutando una serie de ataques rápidos que incluyeron un Handspring Double Back Elbow y un Crossbody que logró aplanar a varios de sus oponentes. Slater aprovechó la oportunidad para mostrar su agilidad y trabajar en equipo con Moose, pero el rumbo del combate cambió rápidamente.

La lucha se intensificó cuando Moose, tras un potente Spear a Cedric, fue neutralizado por la intervención de Brian Myers. Moose logró un gran momento con un Spear a Cedric, pero la respuesta de The System no tardó en llegar. Eddie Edwards aprovechó el caos para realizar un Boston Knee Party que generó la distancia necesaria para que The System tomara el control momentáneamente. Mientras tanto, Slater y Moose luchaban por recuperar la ventaja.

Con el combate sumando intensidad, Slater y Moose comenzaron a dominar a sus rivales, pero The System no se dejó amedrentar. Slater logró resistir los ataques más fuertes de sus oponentes, como el Blue Thunderbomb de Edwards y el Frogsplash de Alexander, aunque la presión del equipo fue imparable. A pesar de sus esfuerzos, Slater no logró evitar que sus oponentes dominaran durante algunos instantes del combate.

El punto de inflexión llegó cuando Cedric Alexander ejecutó un Lumbar Check devastador a Slater, lo que dejó al luchador en una posición vulnerable. Mientras Slater intentaba resistir, Edwards y Myers aprovecharon para atacar con maniobras rápidas, logrando que Slater perdiera el control de la lucha. El Lumbar Check de Cedric fue decisivo y permitió que The System tomara ventaja de manera clara en ese momento.

A pesar de que Moose intentó intervenir, su esfuerzo fue en vano, ya que el equipo de The System ya había tomado el control. La intervención de Cedric Alexander fue clave, pues destrozó la espalda de Slater, permitiendo que sus compañeros, como Alexander y Myers, pudieran atacar sin resistencia. Slater no pudo defenderse tras el impacto de la espalda, lo que permitió que Alexander sellara la victoria con una rápida ejecución.

Con el dominio de The System consolidado, el combate llegó a su fin cuando Cedric Alexander ejecutó otro Lumbar Check, asegurando el pinfall sobre Slater. La victoria de The System fue una clara muestra de su trabajo en equipo y de cómo Cedric Alexander jugó un papel determinante en la victoria final.

Finalmente, Slater y Moose, a pesar de sus esfuerzos, se quedaron atrás en este enfrentamiento contra un equipo bien coordinado. The System mostró una vez más su fuerza en el ring, consolidándose como un equipo dominante tras esta victoria significativa.

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