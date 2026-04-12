Alberto ‘N’ es vinculado a proceso y consigue suspensión condicional por violencia familiar reiterada

El luchador profesional fue puesto en libertad, pero bajo medidas cautelaras en San Luis Potosí

Alberto ‘N’ fue detenido el pasado 6 de abril | @FiscaliaSLP/@SSPC

El luchador profesional Alberto ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar reiterada, tras ser acusado de agredir física y verbalmente a su pareja sentimental el pasado lunes 6 de abril. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Lomas del Tec, en San Luis Potosí, cuando la víctima solicitó auxilio a través del número de emergencias 911. Al llegar los elementos de la Guardia Civil estatal, encontraron a la mujer con lesiones visibles en rostro y brazos, además de indicios de violencia.

Tras su detención en flagrancia, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, que inició la carpeta de investigación correspondiente. El juez de Control, tras analizar los datos de prueba presentados por la fiscalía, decretó la vinculación a proceso del luchador por el delito de violencia familiar reiterada. Este delito está castigado con penas de uno a siete años de prisión en la entidad.

Sin embargo, el juez de Control concedió a la defensa de Alberto ‘N’ la suspensión condicional del proceso, lo que le permite evitar una sentencia condenatoria, siempre y cuando cumpla con las condiciones impuestas por la autoridad judicial. La suspensión condicional es un mecanismo alternativo que busca evitar llegar a un juicio y obtener una sentencia, extinguiendo la causa penal si se cumplen las condiciones acordadas.

¿Qué es la suspensión condicional que consiguió Alberto ‘N’?

La suspensión condicional de la pena es una salida alterna que se solicita después de la vinculación a proceso y antes de que comience el juicio oral. En este caso, Alberto ‘N’ habría aceptado su responsabilidad en el delito y mostró arrepentimiento, lo que facilitó que el juez concediera esta medida. La finalidad de la suspensión condicional es dar la oportunidad al acusado de reparar el daño y cumplir con ciertas condiciones para evitar una condena formal.

Dentro de las medidas cautelares impuestas a Alberto ‘N’ se encuentran asistir a terapias de rehabilitación para agresores, mantenerse alejado de la víctima y pagar la reparación del daño. El cumplimiento de estas condiciones será monitoreado por la autoridad judicial. Si las condiciones son satisfechas, la causa penal podría extinguirse, permitiendo que Alberto ‘N’ no tenga antecedentes penales. De no cumplir, se reactivaría el proceso judicial y podría enfrentarse a una condena de prisión.

Este caso se convirtió en una causa penal de oficio debido a la agravante de que no fue la primera vez que Alberto ‘N’ agredía a su pareja. Esto impidió que la víctima otorgara el perdón, lo que agravó la situación del luchador profesional. Las agresiones previas son un factor determinante en la vinculación a proceso, ya que la violencia familiar reiterada tiene implicaciones más graves para el acusado.

Se espera que Alberto ‘N’ salga del penal de La Pila el sábado 11 de abril, luego de haber estado recluido desde el miércoles pasado en calidad de detenido. El luchador, que estuvo detenido durante 72 horas tras su detención, ahora podrá continuar su proceso en libertad bajo las condiciones impuestas por el juez. La audiencia de este caso se realizó tras cumplirse el plazo constitucional de tres días solicitado por la defensa del acusado, tras la calificación legal de su detención.

El caso de Alberto ‘N’ ha generado gran atención, no solo por su perfil público como luchador profesional, sino también por las implicaciones legales y sociales que tiene la violencia familiar reiterada. La suspensión condicional del proceso ha sido una opción que le permite evitar una condena más severa, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas. La vigilancia judicial durante este periodo será clave para determinar el futuro del proceso penal en su contra.

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