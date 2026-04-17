Mejores prospectos del NFL Draft: #8 Caleb Downs

El mejor safety colegial es de Alabama, es un prospecto clave para la NFL, destacando por su versatilidad y habilidades defensivas de élite

Caleb Downs. LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Caleb Downs es considerado el mejor safety del fútbol americano colegial, por lo que ocupa el octavo lugar en nuestra lista de los mejores prospectos.

¿Quién es Caleb Downs?

Downs fue reclutado con cinco estrellas por Alabama y pasó dos temporadas defendiendo los colores del Crimson Tide. Durante su tiempo en Tuscaloosa, destacó y fue reconocido con premios como Freshman of the Year, además de ser nombrado All-American por AP.

En su tercer año, decidió dar un paso adelante y se unió a los Buckeyes, donde nuevamente dejó huella, completando 68 tacleadas en 14 partidos, además de registrar dos intercepciones.

Cabe destacar que el apellido Downs tiene una larga tradición en el fútbol americano a nivel alto. Su padre, Gary, fue corredor en NC State y jugó en la NFL. Además, su hermano, Josh Downs, actualmente juega como receptor en los Indianapolis Colts.

Estilo de juego

Con una estatura de 1.80 metros y un peso de 93 kg, Downs ha redefinido la posición de safety libre (free safety) gracias a su versatilidad, inteligencia y producción inmediata. Aunque su posición natural es en el centro y fondo del campo, es común verlo también como nickel y en el front seven, lo que lo hace jugar de manera más agresiva que cualquier otro safety en su rol.

Downs es un experto en anticipar rutas y decisiones. Posee un IQ de élite, lo que le permite reaccionar antes que los demás, cubrir grandes distancias y llegar rápidamente al balón. Además, su técnica de tackle es impecable, lo que le permite ser una pieza clave incluso a campo abierto, manteniéndose como un líder silencioso en el campo.

¿En qué equipo podríamos verlo?

Caleb Downs podría encajar prácticamente en cualquier sistema defensivo, dado que es un safety híbrido. Sin embargo, para maximizar su talento, es necesario un esquema defensivo adecuado que respalde su versatilidad. Equipos como los Cowboys, con un coordinador defensivo fresco como Christian Parker, podrían ser una opción viable.

Con su proyección de ser seleccionado en el top diez del Draft, franquicias como Dallas, Cincinnati y Miami se perfilan como los principales interesados en su fichaje.

Todo indica que Downs tiene el potencial de transformar no solo una secundaria, sino toda una defensa, convirtiéndose en un referente de la NFL en un futuro cercano.

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