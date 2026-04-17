Malacateco consigue tres puntos de oro ante Cobán y sale del descenso

Los ‘toros’ lograron una victoria vital y dependen de sí mismos.

Malacateco ganó y dio un paso hacia la salvación. (Malacateco Facebook)

Por la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en el estadio Santa Lucía, el equipo de Deportivo Malacateco recibía a su similar de Cobán Imperial en busca de una victoria que lo ayude a salir de los últimos puestos de la tabla de posiciones, y de la tabla anual en la que lucha por no descender. En tanto, el equipo visitante llegaba sabiendo que de ganar aseguraría su lugar en los playoffs.

El caso fue que los ‘toros’ terminaron por imponerse ante los ‘príncipes azules’ por 2 a 0 y de esa manera lograron no solo abandonar el último lugar de la tabla de posiciones sino que tomar aire en la tabla anual. Los goles del equipo de Malacateco llegaron en el complemento, primero al 51′ por intermedio del mediocampista Kevin Ramírez, y luego al 76′ por medio del mexicano Ángel López.

Malacateco llega a 20 puntos en la tabla, y si bien ya quedó afuera de cualquier posibilidad matemática de clasificarse a los cuartos de final de la competencia, tuvo un torneo tan flojo que de repente su único objetivo pasó a ser sumar la mayor cantidad de unidades para salvarse del descenso. Gracias a la victoria, igualó la línea de mictlán y lo desplazó por diferencia de goles, por lo que a falta de seis puntos depende de sí mismo.

Los ‘toros’ buscarán la salvación final cuando en la próxima jornada visiten al ya casi clasificado Antigua, rival muy complicado al que deberán ganarle en condición de visitante, algo que en la previa luce bastante difícil ya que en el Pensativo, el equipo bicampeón solo ha perdido dos partidos.

En tanto, los de Cobán Imperial quedaron 7° con 29 puntos por lo que permanecen en zona de clasificación, algo que dependerá de ellos mismo lograr cuando en la próxima jornada, en el estadio Verapaz y ante su afición reciban al Deportivo Achuapa, ya casi que descendido a la segunda categoría del fútbol de Guatemala.

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: posiciones actualizadas

Pos Equipo Pts DG PJ 1 Municipal 80 +33 42 2 Mixco 77 +16 42 3 Antigua GFC 72 +20 42 4 Aurora 58 -9 42 5 Xelajú MC 58 +13 41 6 Marquense 53 -16 42 7 Cobán Imperial 52 +1 41 8 Comunicaciones 52 -9 42 9 Guastatoya 50 -9 42 10 Malacateco 50 -11 42 11 Mictlán 50 -12 42 12 Achuapa 43 -17 41

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: quién está descendiendo hoy

De acuerdo con la tabla acumulada, Achuapa y Mictlán estarían descendiendo en este momento, ocupando las últimas dos posiciones con 43 y 50 puntos respectivamente. Sin embargo, la diferencia es mínima y la pelea sigue completamente abierta, aunque se desprendieron un poco Marquense (53 puntos), Cobán Imperial (52), Comunicaciones (52) y Guastatoya (50).

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