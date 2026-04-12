¡Caos total en TNA Rebellion 2026! Mike Santana sobrevive a todo y retiene el título mundial

Mike Santana retiene el título mundial de TNA tras vencer a Eddie Edwards en un combate caótico con interferencias, polémica arbitral y momentos decisivos

El campeón retiene su cinturón en un duelo épico | Claro Sports

TNA Rebellion 2026 dejó una función intensa, marcada por el descontrol dentro del ring y decisiones que influyeron directamente en los resultados. La lucha estelar reflejó ese contexto: un combate físico, con múltiples interferencias y momentos de polémica que terminaron definiendo el futuro del campeonato mundial.

La cartelera tuvo variedad de estilos, desde combates aéreos hasta enfrentamientos extremos, con cambios de campeonato y traiciones que modificaron el rumbo de varias rivalidades. Cada lucha aportó elementos distintos, pero todas giraron alrededor de un mismo eje: la resistencia y la capacidad de aprovechar el momento.

Leon Slater retiene en una guerra de alto riesgo ante Cedric Alexander

Leon Slater y Cedric Alexander ofrecieron un combate de ritmo alto, con dominio alterno y múltiples castigos tanto dentro como fuera del ring. Alexander apostó por el daño acumulado con suplex y ataques al cuello, mientras Slater respondió con velocidad y movimientos aéreos.

El desarrollo incluyó varios intentos de definición, con Alexander cerca del triunfo tras aplicar su ofensiva principal. Slater logró resistir y reaccionó en el momento clave, conectando un Styles Clash seguido de un Swanton 450 para mantener el campeonato.

Kazarian se impone con trampa ante Elijah

El combate entre Frankie Kazarian y Elijah tuvo un desarrollo irregular, con intervenciones constantes de objetos que rompieron el ritmo tradicional de la lucha. La correa de guitarra y los ataques fuera del reglamento fueron parte central del enfrentamiento.

Elijah tuvo oportunidades claras tras castigos de impacto, pero no logró concretar. En el cierre, Kazarian aprovechó un descuido del árbitro para conectar un golpe bajo y asegurar la victoria con un conteo rápido.

Agent Zero sorprende a Moose en un combate físico

Moose y Agent Zero protagonizaron un enfrentamiento que combinó potencia y movimientos poco habituales para su estilo. El combate incluyó momentos fuera del ring y un uso constante del entorno como parte del castigo.

Uno de los momentos clave fue la lanza de Moose que atravesó una mesa, elevando la intensidad del combate y la reacción del público. La lucha cambió con la intervención externa y la distracción generada en ringside. Zero aprovechó ese escenario para ejecutar un chokebomb y asegurar la victoria.

The Elegance Brand gana en una lucha sin control

El combate Hardcore Country rompió cualquier estructura tradicional, con armas improvisadas y situaciones fuera de lo común. Desde kendo sticks hasta pacas de heno y un barril de pepinillos, la lucha se convirtió en un enfrentamiento caótico.

Mickie James, Taryn Terrell y ODB intentaron tomar el control, pero el orden nunca se estableció. El desenlace llegó cuando Ash utilizó spray en el rostro de ODB y conectó un DDT para sellar la victoria. Tras la lucha, el ambiente cambió con el anuncio de ODB al Salón de la Fama de TNA.

Nic Nemeth gana en casa con intervención

Nic Nemeth recibió el respaldo del público en Cleveland y respondió con una actuación sólida ante AJ Francis. Francis dominó varios tramos del combate con su poder físico y castigos directos.

Nemeth encontró espacios para reaccionar, pero el cierre se inclinó por factores externos. La intervención de Bernie Kosar y KC Navarro fue determinante para que Nemeth aplicara el Danger Zone y se llevara la victoria.

Arianna Grace retiene tras la traición de Xia Brookside

Lei Ying Lee tuvo momentos de dominio con ofensiva basada en velocidad y castigo directo. Grace resistió y encontró oportunidades aprovechando distracciones y errores puntuales. El combate dio un giro en el momento clave. Xia Brookside intervino para evitar la derrota de Grace y atacó a Lee, lo que permitió a la campeona retener el título.

Mustafa Ali conquista el Campeonato Internacional

Mustafa Ali y Trey Miguel mantuvieron un combate dinámico con intercambios constantes. Miguel destacó con movimientos de alto riesgo, incluso lidiando con molestias en la rodilla. Ali resistió los intentos de definición y mantuvo el combate parejo. La intervención de The Order 4 fue clave para que Ali conectara un 450 splash y se convirtiera en nuevo campeón.

Bronson y Myers destronan a The Hardys

The Hardys llegaron con desgaste físico evidente, especialmente Matt Hardy, quien vendió el daño en las costillas durante todo el combate. Bronson y Myers centraron su estrategia en atacar esas zonas para desgastar a los campeones.

Jeff intentó equilibrar la lucha con su ofensiva, pero el control cambió en los momentos finales. Una combinación de superkick y sit-out tombstone definió el combate y marcó el cambio de campeones.

Mike Santana sobrevive al caos y retiene el Campeonato Mundial

Mike Santana y Eddie Edwards cerraron la noche con un combate físico, centrado en el castigo al brazo del campeón. Edwards trabajó de forma constante esa zona, limitando la ofensiva de Santana. El combate se volvió caótico con múltiples interferencias y decisiones arbitrales cuestionadas. Alisha Edwards, Moose y otros involucrados influyeron directamente en el desarrollo del cierre.

Santana resistió el castigo acumulado y encontró el momento para reaccionar. Bloqueó el ataque final, conectó dos lariats consecutivos y aseguró la victoria para retener el campeonato mundial. El cierre dejó un mensaje claro: Santana sigue como campeón, pero el entorno alrededor del título anticipa nuevos conflictos en el futuro cercano.

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