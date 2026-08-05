Brock Lesnar anuncia su retiro dentro de la lucha libre profesional

Su último duelo se dio en Summer Slam 2026 en donde cayó ante Oba Femi. Triunfó en el pancracio profesional, en el amateur y en las MMA

Lesnar felicitando a Femi tras Summer Slam 2026 | @WWE

Brock Lesnar confirmó que su combate contra Oba Femi en SummerSlam 2026 fue el último de su carrera dentro de la lucha libre profesional. El ex campeón explicó que tomó la decisión después de la derrota en su combate formato ‘Hell in a Cell’ y aprovechó para despedirse del público. “Estoy aquí hoy para hacer saber a todo el mundo que estoy retirado. Quiero decir un gran agradecimiento a todos”, declaró.

En palabras para Pat McAfee Show, Lesnar reconoció que la función del sábado tuvo un peso distinto respecto a otras noches de su trayectoria. “El sábado fue un día muy emotivo para mí. Eso es todo para mí en el cuadrilátero”, afirmó. El luchador también señaló que los efectos del combate reforzaron su determinación de cerrar esta etapa.

“Pasé los últimos dos días en la cama, me atropelló un Nigerian Nightmare Dumptruck el sábado por la noche, y es hora”, comentó en referencia a Oba Femi. A sus 49 años, Lesnar explicó que quiere preservar su movilidad y evitar que el desgaste acumulado comprometa su vida fuera de los encordados. “Todavía quiero poder moverme y caminar”, añadió.

El enfrentamiento de SummerSlam fue el tercero entre ‘La Bestia Encarnada’ y entre el ‘Emperador’ La rivalidad comenzó en WrestleMania 42, y en ese entonces, tras su derrota, el regidor de ‘Suplex City’ dejó parte de su equipo sobre el ring, en una escena que en ese momento fue interpretada como una posible despedida.

"I'm here today to let the world know that I am retired and I wanted to say a big thank you to everybody..



That was it for me on Saturday and I'm very grateful for everything" ~ @BrockLesnar #PMSLive pic.twitter.com/riY8YLZpPO — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) August 4, 2026

Sin embargo, Lesnar volvió para Clash in Italy y consiguió vencer al nigeriano. El triunfo dejó empatada la serie y abrió el camino para una tercera lucha, que finalmente fue programada bajo la modalidad Hell in a Cell para definir el cierre del enfrentamiento entre ambos.

Tras la derrota, Lesnar aseguró que ahora concentrará su tiempo en su familia. “Tengo dos chicos en hockey, voy a apoyar eso y sus sueños mientras sea factible, y mi hija tiene la vista puesta en las Olimpiadas de 2028”, señaló. También adelantó que retomará actividades personales y pasará más tiempo fuera del entorno de la lucha.

“Solo voy a pasar más tiempo con los niños y en el bosque, y simplemente cosechar lo que he sembrado. Solo disfrutar la vida”, declaró. El ex campeón agradeció además a Oba Femi por el combate y al público que lo acompañó durante su trayectoria.

En su despedida, Lesnar mencionó a WWE, TKO, Dana White, UFC, los Minnesota Vikings y la Universidad de Minnesota entre las instituciones que marcaron su recorrido. “A todos los que creyeron en mí y me dieron una oportunidad, solo estoy agradecido”, concluyó al cerrar una carrera desarrollada entre la lucha libre, las artes marciales mixtas y el fútbol americano.

Palmarés de Brock Lesnar

La ‘Bestia Encarnada’ da por finalizada su carrera profesional, dejando atrás una serie de logros, tanto en la lucha libre como en las artes marciales mixtas. Dentro del deporte de los ‘costalazos conquistó, entre otros más, el Campeonato Pesado IWGP en la New Japan Pro Wrestling, el Campeonato de la WWE, mismo que obtuvo en siete ocasiones, el Campeonato Universal de la WWE tres veces, el Royal Rumble (2003 y 2022), el King of the Ring (2002), Money in the Bank (2019), Elimination Chamber (2022), además de romper la racha invicta de The Undertaker en Wrestlemania XXX (2014).

Finalmente, en una corta estancia en UFC logró hacerse del Campeonato Pesado de la empresa dentro de UFC 91 tras derrotar a Randy Couture. Después de dos exitosas defensas terminaría cayendo ante el mexico-americano Caín Velásquez en UFC 121.

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