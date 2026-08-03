¡Se acabó el reinado! Penta cae ante Chad Gable y pierde el Campeonato Intercontinental en Summer Slam 2026

El mexicano puso fin a un reinado de 154 días tras recibir un candado en la pierna. Gable obtiene el título después de haber perdido su máscara en La Noche de los Grandes

El mexicano reconoce a Gable en Summer Slam | Netflix

El reinado de Penta en WWE llegó a su fin este fin de semana dentro de Summer Slam 2026. El mexicano expuso el Campeonato Intercontinental y terminó cayendo ante Chad Gable, en lo que fue uno de los combates más emotivos del segundo día del segundo magno evento de la máxima empresa del entretenimiento deportivo en los Estados Unidos.

Los fanáticos presentes en el US Bank Stadium en Minnesota disfrutaron de un gran combate. Las gradas estaban divididas en apoyo, y los atletas no defraudaron en cada una de sus ejecuciones. Desde que sonó la campana ambos se mostraron respeto mutuo y de inmediato comenzaron con sus castigos.

Si bien el ‘Cero Miedo lució más en el encordado, con lances desde la esquina y sobre la tercera cuerda, el exintegrante de American Made también demostró tener gran fuerza física, dejando tendido en la lona a su rival en par de ocasiones.

El elemento de los Lucha Brothers buscó evitar cualquier sorpresa, y con las ejecuciones de sus grandes glorias, el ‘Penta Driver’ y el ‘Mexican Destroyer’ buscó en diversas ocasiones acabar con el combate, sin embargo el otrora ‘Original Grande Americano’ logró evitar el conteo de tres. Gable también tuvo sus momentos, sobretodo con la aplicación de varios suplex, topes de cabeza y castigos a las piernas. Uno de ellos le terminó dejando muy afectado el brazo izquierdo, aunque eso no fue suficiente para quedar fuera de combate.

Al final, una desatención de Pentagón Jr. le dejo vía libre a Chad para aplicar castigo a la pierna izquierda. El de Ecatepec buscó las cuerdas para romper la ejecución, pero fue inútil. La coronación de un nuevo campeón se dio tras un severo candado a la extremidad sobre la lona, algo que Penta ya no pudo resistir.

CHAD GABLE IS INTERCONTINENTAL CHAMPION!!! 🏆



The FIRST singles Title in @WWEGable's WWE career!! pic.twitter.com/qlsq4FDSOL — WWE (@WWE) August 3, 2026

De esta forma dio por concluido un reinado de 154 días de Penta como Campeón Intercontinental, mientras que Chad Gable vuelve a sonreir arriba de los encordados, luego de su sonada derrota ante El Grande Americano en La Noche de los Grandes, misma en la que perdió la máscara.

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