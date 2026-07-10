Andrés Guardado aclara rumor sobre su llegada al cuerpo técnico de Rafael Márquez en el Tricolor

El exfutbolista mexicano negó tener un acuerdo para integrarse al proyecto rumbo al Mundial 2030

Andrés Guardado habló sobre los rumores que lo colocan como parte del cuerpo técnico de Rafael Márquez en la selección mexicana rumbo al Mundial 2030. El exmediocampista aseguró que, hasta ahora, no existe ningún acuerdo ni contrato firmado para integrarse al proyecto del Tricolor.

En entrevista con Caracol de Colombia, Guardado explicó que las versiones sobre su posible incorporación al equipo de trabajo de Márquez no corresponden a la realidad. “Eso es un rumor nada más, yo no he sido contratado todavía por nadie. Ha surgido el rumor de que quieren que yo vaya para allá o trabaje con Rafa pero eso es mentira, todavía no tengo ningún contrato firmado ni mucho menos”, señaló.

Sobre la designación de Rafael Márquez como nuevo entrenador de la selección mexicana, Guardado respaldó la decisión y destacó el conocimiento que tiene del grupo después de formar parte del proceso encabezado por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

“Bien, bien, quién mejor que lo asuma que él, después de estos años trabajando con el Vasco. Conoce ya de sobra el proceso, los jugadores que vienen, la base que dejó joven Javier. Le auguro un gran éxito con la selección”, comentó el exjugador mexicano.

Guardado también habló sobre la eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Ya retirado, aseguró que no tuvo el deseo de volver a la cancha durante ese partido y explicó que vivió el encuentro desde otra perspectiva.

“Todo lo contrario. No deseaba nada estar dentro de la cancha porque se vive mucho nerviosismo, mucha presión. Fue un momento duro, porque creíamos que era una gran oportunidad que dejamos escapar”, mencionó. Además, destacó la conexión que se generó entre la selección mexicana y la afición durante la Copa del Mundo. “Para México fue un gran Mundial en el aspecto de las expectativas, no había ninguna expectativa con la selección y al final conseguimos crear una comunión muy bonita con el país, que hace mucho tiempo no se vivía y contento con eso”, agregó.

El excapitán del Tricolor también se refirió al desempeño de Julián Quiñones durante el Mundial 2026. El delantero mexicano, nacido en Colombia, marcó cuatro goles en la competencia y alcanzó la cifra histórica de Javier ‘Chicharito’ Hernández y Luis Hernández como uno de los máximos anotadores de México en Copas del Mundo.

“Espectacular. Demostró la calidad que tiene, en México había siempre ciertas dudas con los famosos naturalizados, somos un país muy patriota y él demostró y tumbó la puerta de golpe, demostrando el amor que tiene por México, el cariño que tiene por México y el porqué decidió jugar con México”, explicó Guardado.

Andrés Guardado disputó cinco Mundiales con la selección mexicana: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, fue capitán del combinado nacional y conquistó tres títulos de Copa Oro. A nivel de clubes, el canterano del Atlas desarrolló una carrera en Europa con equipos como Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y Betis, antes de cerrar su trayectoria con León.

Te puede interesar: