Borussia Dortmund rechaza primera oferta del Barcelona por Adeyemi y exige más dinero

El conjunto alemán descartó la propuesta inicial del club azulgrana por el delantero alemán, aunque las negociaciones continúan abiertas de cara al mercado de fichajes

Ya habría acuerdo con el club azulgrana | ULRIK PEDERSEN / NurPhoto via AFP

El Borussia Dortmund rechazó la primera oferta oficial presentada por el Barcelona para fichar a Karim Adeyemi, delantero alemán que se encuentra en la agenda del conjunto catalán para reforzar su ataque. De acuerdo con información de Fabrizio Romano, la propuesta azulgrana era de 20 millones de euros más variables, una cifra que no convenció al equipo de la Bundesliga.

El Dortmund considera insuficiente la cantidad ofrecida por el Barcelona y espera recibir una cifra mayor para permitir la salida del futbolista, aunque las conversaciones entre ambas instituciones no están cerradas. La intención del club alemán es mantener abierta la negociación mientras busca acercarse a sus pretensiones económicas.

Barcelona busca avanzar por Adeyemi, pero Dortmund fija sus condiciones

El interés del Barcelona por Karim Adeyemi se mantiene como una de las operaciones que analiza la directiva durante el mercado de verano. El club catalán ya habría avanzado en las conversaciones con el jugador y ahora concentra sus esfuerzos en alcanzar un acuerdo con el Borussia Dortmund por el traspaso.

El atacante alemán tiene contrato vigente con el Borussia Dortmund hasta junio de 2027, situación que influye en las negociaciones. El equipo alemán pretende obtener una compensación económica acorde al valor del futbolista antes de que entre en la última etapa de su vínculo contractual.

Según los reportes surgidos en Europa, el Barcelona presentó una propuesta inicial cercana a los 20 millones de euros fijos más complementos por objetivos, pero la respuesta del Dortmund fue negativa al considerar que la cantidad no se ajusta a sus expectativas.

El cuadro alemán espera una oferta superior para avanzar en la posible transferencia de Adeyemi, mientras el Barcelona analiza las condiciones financieras de la operación. La postura del conjunto español es continuar las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo durante el periodo de fichajes.

Adeyemi mantiene protagonismo en el mercado de fichajes

Karim Adeyemi llegó al Borussia Dortmund en 2022 procedente del RB Salzburg y desde entonces se convirtió en una de las piezas ofensivas del equipo alemán. Su velocidad y capacidad para jugar por los extremos son características que han llamado la atención de diferentes clubes europeos.

El Barcelona considera al futbolista alemán una alternativa para fortalecer su zona ofensiva y continúa trabajando en la posibilidad de incorporarlo. Sin embargo, la diferencia económica entre la primera propuesta y las pretensiones del Dortmund representa el principal punto de negociación entre ambas instituciones.

La operación todavía no está descartada, ya que ambas partes mantienen comunicación para encontrar una fórmula que permita concretar el movimiento. El futuro de Adeyemi dependerá de la capacidad del Barcelona para mejorar su oferta y de la postura final del Borussia Dortmund sobre la salida del jugador.

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