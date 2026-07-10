Tiba Sepúlveda deja Chivas y lanza mensaje: “Siempre estaré agradecido con el club”

El defensa mexicano viajó a Ciudad Juárez para incorporarse a Bravos y aseguró que su salida del Guadalajara era necesaria para continuar su crecimiento

Tiba Sepúlveda se despide de Chivas. Imago 7

Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda comenzó una nueva etapa en su carrera profesional. El defensa mexicano viajó a la frontera del país para incorporarse a Bravos de Juárez de cara al Apertura 2026, luego de cerrar su ciclo con Chivas, club al que agradeció por los 13 años que formó parte de su estructura.

El zaguero reconoció que la salida del Guadalajara representaba un paso necesario para buscar nuevos objetivos dentro de su trayectoria. “Es un reto importante (Juárez), creo que estoy muy feliz, muy motivado. Era necesario, la verdad creo que era el momento de salir y tomar esos retos, que, a veces, para crecer y dar el paso hacia adelante, hacen falta y son necesarios”, explicó antes de viajar.

Sepúlveda dejó claro que su relación con Chivas permanece en buenos términos y señaló que mantiene abierta la posibilidad de regresar al club en el futuro. El futbolista aseguró que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo durante su etapa con el Rebaño.

“La verdad es que eso es otra parte que es importante para mí, que hice las cosas bien aquí en el club, tanto en el campo, con el tema directivo y entrenadores. Sin duda esta es una ventana y una puerta que dejo abierta para que en algún momento sí se da. Yo encantado de poder regresar”, expresó.

El defensa también habló sobre la nostalgia que representa dejar al equipo que lo formó desde fuerzas básicas y con el que logró debutar en Primera División. Sepúlveda recordó la importancia que tuvo Chivas en su desarrollo personal y profesional, además de agradecer la oportunidad de cumplir su sueño como futbolista.

“Con Chivas siempre estaré eternamente agradecido. Fue en mi casa durante 13 años, entonces es el club que me vio crecer, que me dio la oportunidad de cumplir un sueño como profesional y eternamente estaré agradecido”, comentó el jugador mexicano.

El ahora futbolista de Bravos también deseó éxito al Guadalajara para el próximo torneo y destacó el proyecto que encabeza la institución. “Yo soy chiva de corazón, toda la vida lo he sido. Aquí crecí, soy chiva desde la cuna. Creo que está en buenas manos, con un buen técnico, una buena directiva y sobre todo, con muy buenos jugadores”, señaló.

Con su llegada a Juárez, Gilberto Sepúlveda buscará tener una nueva oportunidad dentro de la Liga MX y sumar experiencia en un proyecto diferente. El defensor afrontará el Apertura 2026 con la intención de consolidarse y aportar liderazgo a la zaga fronteriza.

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