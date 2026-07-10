Los tres mosqueteros de Francia: Alberto Lati explica por qué nadie puede frenarlos

El periodista analizó el dominio francés tras vencer a Marruecos y colocó al ego como su mayor amenaza

Mbappé, Dembelé y Olisé comandan el ataque francés | REUTERS

Francia volvió a instalarse en las semifinales del Mundial 2026 después de vencer 2-0 a Marruecos, en un partido resuelto con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en el Boston Stadium. El resultado confirmó la continuidad del equipo de Didier Deschamps en la pelea por el título y abrió una discusión planteada por Alberto Lati: si esta selección francesa ya convenció por su juego o si solo ha impuesto su superioridad desde el marcador.

En su editorial, Lati abrió el análisis con una referencia literaria para marcar el tono del debate. “Retomo una frase de Los miserables, de Víctor Hugo: ‘Nada tan estúpido como vencer. La verdadera gloria está en convencer’. Y ahí se abre una duda: ¿esta selección francesa tan imponente ya ha convencido o solamente ha vencido?”, planteó el periodista, después de la clasificación gala a su tercera semifinal consecutiva en Copas del Mundo.

El eje de la reflexión parte del dominio francés en la fase de eliminación directa. Lati repasó el camino de Francia ante Suecia, Paraguay y Marruecos, tres rivales que no lograron dañar de forma sostenida al equipo de Deschamps: “Trato de ir paso por paso con sus tres rivales eliminados en fase knockout: en 16avos Suecia, en octavos Paraguay, ahora en cuartos Marruecos. Entre los tres, la estadística de goles esperados no llega a un punto”, señaló.

La lectura del periodista subraya que Francia no solo ha ganado, sino que ha reducido al mínimo la producción ofensiva de sus rivales. En su análisis, Suecia no compitió con argumentos, Paraguay buscó cortar el ritmo del partido y Marruecos no logró definir si debía sostener la pelota o replegarse como en Qatar 2022: “No le hicieron daño, sobre todo entendiendo que tiene Francia a esos tres mosqueteros que riman no solo sus apellidos entre sí, sino también con liberté y fraternité: Mbappé, Dembélé y Olise”, dijo Lati.

La metáfora de los mosqueteros fue el centro del análisis. Lati colocó a Mbappé, Dembélé y Michael Olise como los futbolistas que rompen cualquier plan defensivo, y añadió a un cuarto elemento ofensivo como complemento de esa estructura. “Les añadimos el D’Artagnan, cuarto mosquetero, sea que juegue Désiré Doué o que juegue Bradley Barcola. La realidad es que Francia tiene un equipo como ningún otro”, afirmó.

El periodista sostuvo que Francia sí ha convencido, aunque no siempre desde el espectáculo continuo, sino desde la sensación de control: “Si ya ha convencido, yo creo que sí, porque no se ha despeinado, porque no se ha empleado a fondo, porque no se ha visto bajo susto y aun así saca los partidos”, explicó. El duelo ante Marruecos reforzó esa postura, pues el rival africano apenas generó peligro y, según reportes del encuentro, solo pudo exigir a Francia de forma aislada en el cierre.

La victoria ante Marruecos también dejó expuesta la dificultad de marcar a esta generación francesa. Lati recordó que esperaba un partido de mayor desgaste para los europeos: “Yo pensaba que Marruecos sería una gran prueba. Marruecos, el que echó atrás a Países Bajos; Marruecos, el que logró hacer partido a Brasil superándolo, aunque fue empate en la fase de grupos; Marruecos, el que lucía como un rival para un choque de trenes. Yo no lo vi peligroso y eso se debe a que Francia tiene demasiada pegada”.

En esa misma línea, el editorialista retomó la explicación táctica del problema que enfrentan los rivales de Francia: “Es un problema porque mandas doble marcación sobre Dembélé y liberas a Mbappé. Aprietas a Mbappé y aparece Désiré. Te fijas en los tres y emerge Michael Olise, el mejor asistente, el mejor pasador de este torneo”, expuso. Para Lati, esa pegada remite a los grandes equipos de la historia de la Copa del Mundo, por la cantidad de soluciones individuales que presenta en cada sector ofensivo.

El análisis también proyectó el camino que podría tener Francia en semifinales y en una eventual final: “¿Bastará esa pegada cuando llegue eventualmente España, si cumple los pronósticos y vence a Bélgica? ¿Bastará esa pegada eventualmente para una final? Quizá contra Argentina, el reencuentro respecto a Qatar; quizá contra Inglaterra si por ahí se metiera. Ya no pensar en la sorpresa de Noruega o Suiza. Si estos andan afilados, no lo dudo: Francia tiende a ser campeón”, sostuvo Lati. Francia espera al ganador del duelo entre España y Bélgica en semifinales.

Lati incluso comparó a la actual generación francesa con la campeona de Rusia 2018: “Un equipo que me parece más poderoso incluso que el que Francia tuvo hace dos mundiales, cuando se coronó. Por entonces la ofensiva era con Matuidi, con Griezmann, con Mbappé muy joven, adolescente, y con Giroud”, recordó. La comparación coloca a la selección actual como una versión con más desequilibrio individual y más variantes en ataque.

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