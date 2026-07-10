¿Qué significa Haaland, cómo se pronuncia y qué pasa si buscas al goleador de Noruega en Google?

El festejo viral de la selección nórdica en el Mundial 2026 llamado ‘Viking Row’ nació en las tribunas simulando una embarcación vikinga

Google activó una animación especial para los usuarios que buscan el nombre de Erling Haaland, delantero de la selección de Noruega y del Manchester City. El detalle apareció este 9 de julio de 2026, en medio del impacto que ha generado el atacante durante el Mundial 2026 y después de que el propio futbolista pidiera a sus seguidores buscar su nombre en el navegador.

El mensaje de Haaland llegó a través de sus redes sociales, donde escribió: “Una cosa para hacer hoy… busca mi nombre en Google”. A partir de esa publicación, varios usuarios comenzaron a compartir capturas y videos del easter egg que aparece en la página de resultados al escribir ‘Haaland’ o ‘Erling Haaland’.

One thing to do today… search my name on Google 😉 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 9, 2026

¿Qué pasa si buscas Haaland en Google?

Al buscar el nombre de Haaland en Google, primero aparece la información habitual del futbolista, pero después se despliega una animación relacionada con el ‘Viking Row’, una celebración que se volvió parte de la identidad de Noruega durante el Mundial 2026. En la pantalla se observa a personajes con estética vikinga que realizan el movimiento de remo, en referencia al festejo que los aficionados noruegos han llevado a los estadios.

La animación también permite volver a reproducir el festejo y, al hacerlo, se escucha un tambor que acompaña el movimiento sincronizado. El easter egg funciona como un homenaje digital a la figura de Haaland y al fenómeno que ha provocado la selección noruega durante el torneo.

El ‘Viking Row’ nació en las tribunas con los aficionados de Noruega, quienes comenzaron a sentarse y mover los brazos como si remaran una embarcación vikinga. Con el avance del torneo, los jugadores se sumaron al festejo y Haaland se convirtió en uno de los rostros principales de la celebración.

¿Cómo activar el easter egg de Haaland en Google?

Para activar el easter egg solo se debe abrir Google desde el celular o la computadora, escribir ‘Haaland’ o ‘Erling Haaland’ y esperar unos segundos en la página de resultados. No se necesita instalar ninguna aplicación ni entrar a un sitio adicional, ya que la animación aparece directamente dentro del buscador.

El homenaje llega durante la participación de Noruega en el Mundial 2026, torneo en el que Haaland disputa su primera Copa del Mundo. El equipo noruego avanzó en la fase de eliminación directa después de superar a Costa de Marfil y posteriormente eliminó a Brasil con dos goles del delantero.

La animación también aparece antes del partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra, programado para el sábado 11 de julio de 2026. Con este guiño, Google se suma a la conversación digital alrededor de Haaland, Noruega y una celebración que pasó de las tribunas a las redes sociales durante el Mundial.

Haaland o Håland ¿Cuál es el significado del nombre de la estrella de Noruega y cómo se escribe?

Erling Haaland es uno de los nombres más reconocidos del futbol mundial, aunque su apellido tiene una particularidad relacionada con la lengua noruega. El delantero de Noruega aparece internacionalmente como Haaland, pero su apellido originalmente se escribe Håland, con la letra “å”, utilizada en los idiomas escandinavos.

El nombre completo del atacante es Erling Braut Håland, una combinación que refleja sus raíces familiares. La variante ‘Braut’ forma parte de su nombre legal y también ha sido utilizada por el jugador durante el Mundial 2026 como una referencia a su origen noruego.

La diferencia entre Haaland y Håland responde principalmente a una adaptación internacional, ya que la versión sin la letra “å” es más sencilla para medios y aficionados fuera de Noruega. En su país natal, la pronunciación y escritura tradicional mantienen la identidad del apellido escandinavo.

¿Cómo se pronuncia el nombre del goleador del Mundial 2026?

La pronunciación de Erling Haaland cambia ligeramente dependiendo del idioma, pero en noruego se mantiene un sonido más cercano a “Hó-land” o “Haa-land”, con una entonación diferente a la utilizada habitualmente en español.

El apellido no se pronuncia como una palabra inglesa, aunque en muchos países se ha adaptado por la popularidad del delantero del Manchester City. La forma noruega conserva los sonidos propios del idioma nórdico y la vocal larga característica de su apellido.

En español, la pronunciación más extendida es “Jóland” o “Háland”, aunque ninguna representa completamente el sonido original noruego. El nombre del delantero se ha convertido en una referencia mundial debido a sus actuaciones con la selección de Noruega y a nivel de clubes.

¿Cuándo se juega el Noruega de Haaland vs Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026?

Noruega y Haaland enfrentarán a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio, en un partido que definirá a uno de los semifinalistas del torneo. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, con horario programado a las 15:00 horas de México (CDMX).

El duelo enfrentará a dos selecciones que avanzaron tras superar partidos de eliminación directa con actuaciones destacadas de sus principales figuras. Noruega llegó a esta instancia después de vencer a Brasil con participación decisiva de Haaland, mientras que Inglaterra superó a México para mantenerse con vida en la competencia.

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