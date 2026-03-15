Toluca vs Atlas en vivo: los Diablos Rojos dominan pero no concretan

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Toluca vs Atlas, jornada 11 Liga MX 2026!

Toluca llega a este partido con mejores números en la tabla y con el peso de su localía en el Nemesio Diez. El equipo escarlata aparece en el segundo puesto del Clausura 2026 con 24 puntos y marca de 7 triunfos, 3 empates y 0 derrotas, además de venir de un 3-2 sobre Juárez en Liga MX. A eso se suma que tuvo actividad a media semana en la Concacaf Champions Cup, donde cayó 3-2 ante San Diego FC, por lo que este duelo también representa una prueba de respuesta inmediata para los dirigidos por Antonio Mohamed.

Atlas, por su parte, se presenta en la séptima posición con 16 unidades y registro de 5 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Los rojinegros vienen de perder 2-1 ante Chivas en el Clásico Tapatío, partido en el que se fueron al frente con un tanto de Paulo Ramírez, aunque antes habían recuperado terreno con una victoria sobre Tijuana. El cuadro tapatío necesita sumar fuera de casa para no ceder sitio en la zona media alta del torneo y para cortar el golpe que dejó el clásico.