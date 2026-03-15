Toluca vs Atlas en vivo: los Diablos Rojos dominan pero no concretan
Toluca llega como favorito y uno de los mejores del Clausura 2026, mientras Atlas busca recuperarse tras perder el Clásico Tapatío en la jornada anterior
Clausura 2026: horario del partido Toluca vs Atlas, hoy 14 de marzo de 2026
El partido Toluca vs Atlas se juega hoy sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
Liga MX: alineaciones del Toluca vs Atlas para la jornada 11, al momento
Toluca: Luis García, Antonio Briseño, Luan García, Everardo López, Sebastian Aceves, Sebastián Córdova, Pavel Pérez, Fernando Arce, Victor Arteaga, Alexis Vega, Franco Rossi.
Atlas: Camilo Vargas, Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez, Manuel Capasso, Edgar Zaldívar, Diego González, Aldo Rocha, Arturo González, Germán Rodríguez.
¿Dónde ver en vivo el Toluca vs Atlas? Canales de TV y transmisión streaming
La referencia de transmisión para México coloca el partido por Canal 5 y TUDN, mientras que ViX también tiene el evento programado en su parrilla digital
Antecedentes del Toluca vs Atlas y últimos resultados en la Liga MX
Los antecedentes recientes favorecen a Toluca. En los últimos cinco cruces compartidos para este partido, los Diablos registran tres victorias y dos empates ante Atlas: 0-0 el 01.11.25, 3-2 el 12.04.25, 4-1 el 28.09.24, 4-1 el 07.04.24 y 0-0 el 26.08.23.
Ese repaso muestra una tendencia clara: Atlas no ha podido vencer a Toluca en esos cinco enfrentamientos más recientes. Además, cuando el duelo se ha jugado en campo escarlata dentro de esa muestra, el equipo mexiquense firmó dos marcadores amplios de 4-1, un dato que pesa al momento de revisar el contexto de este nuevo cruce.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
Al consultar caliente.mx previo al encuentro, Toluca aparece como favorito en el mercado de resultado final con momio de -244. El empate está en +370 y la victoria de Atlas en +630, una lectura que coloca al local con ventaja clara en la previa del compromiso.
Con ese panorama, Toluca parte como el candidato más fuerte para ganar hoy. La combinación de invicto, segundo lugar de la tabla, mejor diferencia de goles y el respaldo del Nemesio Diez lo pone por delante en la previa, mientras que Atlas necesita un partido ordenado y eficaz para romper una racha reciente que favorece al cuadro escarlata.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Toluca vs Atlas, jornada 11 Liga MX 2026!
Toluca llega a este partido con mejores números en la tabla y con el peso de su localía en el Nemesio Diez. El equipo escarlata aparece en el segundo puesto del Clausura 2026 con 24 puntos y marca de 7 triunfos, 3 empates y 0 derrotas, además de venir de un 3-2 sobre Juárez en Liga MX. A eso se suma que tuvo actividad a media semana en la Concacaf Champions Cup, donde cayó 3-2 ante San Diego FC, por lo que este duelo también representa una prueba de respuesta inmediata para los dirigidos por Antonio Mohamed.
Atlas, por su parte, se presenta en la séptima posición con 16 unidades y registro de 5 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Los rojinegros vienen de perder 2-1 ante Chivas en el Clásico Tapatío, partido en el que se fueron al frente con un tanto de Paulo Ramírez, aunque antes habían recuperado terreno con una victoria sobre Tijuana. El cuadro tapatío necesita sumar fuera de casa para no ceder sitio en la zona media alta del torneo y para cortar el golpe que dejó el clásico.