Boyacá Chicó vs Millonarios, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?
El Estadio La Independencia de Tunja se teñirá de azul para un nuevo examen del ‘Embajador’.
El tercer juego de este sábado, por la fecha 11 de la Liga BetPlay, convoca a Boyacá Chicó y Millonarios en La Independencia de Tunja. Son realidades muy distintas: el ‘Ajedrezado’ no sale de los primeros lugares, mientras que los ‘Embajadores’ pisan fuerte con Fabián Bustos en el timón.
La visita llega envalentonada, pues despachó a Cúcuta en el último duelo frente a su público. En cuanto al Chicó, la escuadra de Jhon Jairo Gómez corre el riesgo de quedar última si pierde este duelo, anotando que su última cita fue derrota por 3-0 a manos de Once Caldas.
Horario del partido Boyacá Chicó vs Millonarios hoy, 14 de marzo del 2026:
Este duelo, entre ‘Ajedrezados’ y ‘Embajadores’, se disputará este sábado a partir de las 6:20 de la tarde (hora COL) con el arbitraje de Héctor Rivera.
Alineaciones del Boyacá Chicó vs Millonarios para la fecha 11, al momento
Así forma Boyacá Chicó: Emiliano Dennis; Arlen Banguero, Juan Palma, Juan Camilo Quiceno; Juan Díaz, Fáiber Arroyo, Yesus Cabrera, Sebastián Salazar, Diego Ruiz; Delio Ramírez y Jairo Molina. DT: Jhon Gómez.
Así forma Millonarios: Guillermo De Amores; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; David Mackalister Silva, Stiven Vega, Mateo García; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Fabián Bustos.
¿Quién transmite en vivo el Boyacá Chicó vs Millonarios y dónde mirar en TV y streaming?
El cotejo se podrá ver para toda Colombia en la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, la cita futbolera estará disponible en la plataforma de Win Play.