Boyacá Chicó vs Millonarios, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El Estadio La Independencia de Tunja se teñirá de azul para un nuevo examen del ‘Embajador’.

Boyacá Chicó vs Millonarios, en vivo | Claro Sports

El tercer juego de este sábado, por la fecha 11 de la Liga BetPlay, convoca a Boyacá Chicó y Millonarios en La Independencia de Tunja. Son realidades muy distintas: el ‘Ajedrezado’ no sale de los primeros lugares, mientras que los ‘Embajadores’ pisan fuerte con Fabián Bustos en el timón.

La visita llega envalentonada, pues despachó a Cúcuta en el último duelo frente a su público. En cuanto al Chicó, la escuadra de Jhon Jairo Gómez corre el riesgo de quedar última si pierde este duelo, anotando que su última cita fue derrota por 3-0 a manos de Once Caldas.

Horario del partido Boyacá Chicó vs Millonarios hoy, 14 de marzo del 2026:

Este duelo, entre ‘Ajedrezados’ y ‘Embajadores’, se disputará este sábado a partir de las 6:20 de la tarde (hora COL) con el arbitraje de Héctor Rivera.

Alineaciones del Boyacá Chicó vs Millonarios para la fecha 11, al momento

Así forma Boyacá Chicó: Emiliano Dennis; Arlen Banguero, Juan Palma, Juan Camilo Quiceno; Juan Díaz, Fáiber Arroyo, Yesus Cabrera, Sebastián Salazar, Diego Ruiz; Delio Ramírez y Jairo Molina. DT: Jhon Gómez.

Así forma Millonarios: Guillermo De Amores; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; David Mackalister Silva, Stiven Vega, Mateo García; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Fabián Bustos.

¿Quién transmite en vivo el Boyacá Chicó vs Millonarios y dónde mirar en TV y streaming?

El cotejo se podrá ver para toda Colombia en la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, la cita futbolera estará disponible en la plataforma de Win Play.

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