¡Red Bull en problemas! El polémico sobrepeso del RB22 de Verstappen y Hadjar

La filtración de datos de pesaje de los monoplazas en el GP de China pone en duda el rendimiento del equipo austriaco en la temporada 2026

El auto de Red Bull estaría muy por encima del peso de otras escuderías | Reuters

El Gran Premio de China de Fórmula 1 2026 fue escenario de una controversia inesperada que ha sacudido los cimientos de Red Bull. Durante la sesión de clasificación, un invitado VIP que tenía acceso a las zonas del paddock de Shanghái capturó imágenes del pesaje de varios monoplazas, entre ellos el RB22 de Red Bull. La filtración reveló un posible sobrepeso en el monoplaza de Max Verstappen e Isack Hadjar, lo que podría estar afectando el rendimiento del equipo.

Las imágenes difundidas en la red social Weibo mostraron que el Red Bull de Hadjar, sin el peso del piloto, pesaba alrededor de 716,5 kilogramos. Esto significaría que el monoplaza de Red Bull estaría por encima del límite de peso mínimo de la Fórmula 1, que es de 768 kilogramos para el coche más el piloto. Sin embargo, este dato carece de contexto, ya que no se reveló el peso del piloto en esas imágenes, lo que complica la interpretación de la información.

El peso excesivo de un coche puede tener un impacto directo en su comportamiento en pista, afectando la aerodinámica, el equilibrio y el rendimiento en general. Según expertos, un coche sobrecargado puede sufrir más degradación de los neumáticos, tener menos agarre y no ser tan eficiente en las curvas, lo que se reflejaría en los tiempos por vuelta. Este podría ser uno de los factores que explican las dificultades de Red Bull en la temporada 2026.

La imagen publicada en Weibo | Weibo

Max Verstappen, actual campeón del mundo, ya había expresado su frustración en las primeras carreras del año, mencionando la falta de equilibrio y agarre en su monoplaza, lo que dificultaba su rendimiento en comparación con otros equipos. Este sobrepeso podría estar detrás de esos problemas, sumado a la compleja normativa de 2026, que ha cambiado varios aspectos técnicos de los coches.

“Todo el fin de semana hemos estado fuera de ritmo, el coche es completamente inconducible. Ni siquiera puedo tener una referencia mínima. Cada vuelta es como sobrevivir. El balance está completamente desconectado”, mencionó Max Verstappen, en declaraciones recogidas por Motorsport.

Los problemas de peso para Red Bull crecen al comparar otras imágenes de equipos como McLaren y Alpine. El primero, según las mismas imágenes enfocadas en Lando Norris, estaría 4,5 kilos por encima del límite de peso; mientras que el segundo, con Pierre Gasly, superaría el límite por un kilo.

La filtración de los datos de pesaje ha generado una gran especulación sobre la situación de Red Bull en la temporada 2026. A pesar de que la información no está confirmada oficialmente, declaraciones previas del propio equipo ya mencionaban problemas de peso.

En febrero pasado Pierre Wache, director técnico de la escudería de las bebidas energéticas, confirmó que el equipo tiene “algunos problemas con el peso”. “Tenemos algunos problemas con el peso; es algo que le ocurre a todo el mundo”, dijo en palabras recogidas por Racing News 365. “Quizás algunos hicieron un mejor trabajo que nosotros, pero por nuestra parte, tendremos que encontrar algo de peso en el coche. Pero nuestra filosofía siempre es intentar hacer un coche más rápido, no en cuanto al límite de peso o lo que sea, pero es una situación mejor que en 2022”, añadió.

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