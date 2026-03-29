Carlos Sainz exige cambios en el reglamento de F1 tras el accidente de Ollie Bearman: “Era cuestión de tiempo”

El piloto de Williams habla sobre las diferencias de velocidad con el boost y puso presión sobre la FIA antes de Miami

El español pidió un cambió al reglamento en el parón | Reuters

El accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón 2026 volvió a encender las alarmas en la Fórmula 1. El piloto de Haas se estrelló a 306 km/h en la curva Spoon tras perder el control en plena persecución, en un incidente marcado por una diferencia de velocidad significativa con Franco Colapinto. El impacto, de 50G, provocó la salida del Safety Car y alteró el desarrollo de la carrera, aunque el británico evitó lesiones graves.

El choque tuvo como origen directo las diferencias en la gestión de energía entre monoplazas bajo el nuevo reglamento. Mientras Bearman utilizaba mayor despliegue de potencia, el Alpine del argentino mantenía un ritmo constante, generando una diferencia de velocidad de hasta 45 km/h en ese sector. Tras la carrera, Carlos Sainz se pronunció, señaló que este tipo de situaciones ya había sido advertida por los pilotos.

🗣️ Carlos Sainz envía un tajante aviso



"El accidente de Bearman era cuestión de tiempo. Espero que la F1 recapacite, esta reglamentación tiene lagunas"#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/IP1XxVEsRW — DAZN España (@DAZN_ES) March 29, 2026

“A la Fórmula 1 le viene muy bien este parón de cinco semanas porque el accidente que hemos visto hoy con Bearman, llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Tenemos (diferencias de) velocidades de 30, 40, 50 kilómetros por hora utilizando el boost y este accidente creo que era cuestión de tiempo“.

El calendario presenta ahora un parón de cinco semanas tras la cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Qatar, una pausa que el español apunta como oportunidad clave para revisar las reglas de 2026. El piloto de Williams resaltó la necesidad de corregir los riesgos que generan los diferenciales de velocidad, especialmente pensando en circuitos donde el margen de error es menor.

“Han sido 50 G de fuerza, en Suzuka con escapatoria, ahora imagínate que vamos a Las Vegas o que vamos a Bakú y el mismo problema que ha tenido Ollie, que le ha sorprendido Franco, lo tenemos en otro circuito, a velocidades más altas como tenemos en Vegas y Bakú y sin escapatoria.”

Sainz puso el foco en trazados urbanos como Las Vegas Grand Prix o Azerbaijan Grand Prix, donde los muros están más cerca y no existen amplias zonas de escape como en Suzuka. Su advertencia apunta a un escenario potencialmente más grave si no se reducen estas diferencias generadas por la gestión energética.

“Por lo tanto, espero realmente que la Fórmula 1 recapacite y que los equipos no se pongan muy de frente porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y tiene problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y a otro tipo de circuitos”.

Te puede interesar