Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 28 de marzo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

En Claro Sports Colombia les traemos todos los detalles de lo sucedido este sábado con estos dos sorteos.

Repase aquí los resultados más recientes de Baloto.
¿Cómo jugó Baloto anoche? | X @Baloto_Colombia

El Baloto y Revancha cumplen un papel importante en la actualidad colombiana, ya que muchos están pendientes de estos sorteos. Por tal motivo en Claro Sports Colombia les traemos todos los detalles y números ganadores de este sábado 28 de marzo del 2026.

Resultados de Baloto hoy, 28 de marzo

  • Números ganadores: 07 – 16 – 25 – 41 – 42 – 08.
  • Nuevo acumulado: $29.600 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 28 de marzo

  • Números ganadores: 24 – 37 – 38 – 40 – 42 – 07.
  • Nuevo acumulado: $19.300 millones de pesos.

¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Los dos juegos, tanto Baloto como Revancha, tienen como finalidad escoger cinco números entre el 1 y 45, sumándose una balota especial del 1 al 16. Con el de Revancha, es importante aclarar que tendrá la posibilidad de un sorteo extra a cambio de una pequeña suma adicional de dinero. Podrá llevarse diversos premios, dependiendo siempre de la cantidad de aciertos o coincidencias.

Hay un par de vías para jugar. Usted podrá escoger los números de su tiquete, o en sus defecto, por vía automática. En ese segundo modo, el sistema le arroja las cifras de manera aleatoria.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

Hay puntos disponibles en casi todos lados, sea entiendas de barrios, oficinas de trámites, supermercados o almacenes de cadena. Están con el logotipo de Baloto en la entrada, o en su defecto, registrarse en el sitio web y participar en línea.

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