Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 28 de marzo de 2026

En Claro Sports Colombia les traemos todos los detalles de lo sucedido este sábado con estos dos sorteos.

¿Cómo jugó Baloto anoche? | X @Baloto_Colombia

El Baloto y Revancha cumplen un papel importante en la actualidad colombiana, ya que muchos están pendientes de estos sorteos. Por tal motivo en Claro Sports Colombia les traemos todos los detalles y números ganadores de este sábado 28 de marzo del 2026.

Resultados de Baloto hoy, 28 de marzo

Números ganadores: 07 – 16 – 25 – 41 – 42 – 08.

07 – 16 – 25 – 41 – 42 – Nuevo acumulado: $29.600 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 28 de marzo

Números ganadores: 24 – 37 – 38 – 40 – 42 – 07.

24 – 37 – 38 – 40 – 42 – Nuevo acumulado: $19.300 millones de pesos.

¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Los dos juegos, tanto Baloto como Revancha, tienen como finalidad escoger cinco números entre el 1 y 45, sumándose una balota especial del 1 al 16. Con el de Revancha, es importante aclarar que tendrá la posibilidad de un sorteo extra a cambio de una pequeña suma adicional de dinero. Podrá llevarse diversos premios, dependiendo siempre de la cantidad de aciertos o coincidencias.

Hay un par de vías para jugar. Usted podrá escoger los números de su tiquete, o en sus defecto, por vía automática. En ese segundo modo, el sistema le arroja las cifras de manera aleatoria.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

Hay puntos disponibles en casi todos lados, sea entiendas de barrios, oficinas de trámites, supermercados o almacenes de cadena. Están con el logotipo de Baloto en la entrada, o en su defecto, registrarse en el sitio web y participar en línea.

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