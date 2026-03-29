Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 28 de marzo de 2026
En Claro Sports Colombia les traemos todos los detalles de lo sucedido este sábado con estos dos sorteos.
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El Baloto y Revancha cumplen un papel importante en la actualidad colombiana, ya que muchos están pendientes de estos sorteos. Por tal motivo en Claro Sports Colombia les traemos todos los detalles y números ganadores de este sábado 28 de marzo del 2026.
Resultados de Baloto hoy, 28 de marzo
- Números ganadores: 07 – 16 – 25 – 41 – 42 – 08.
- Nuevo acumulado: $29.600 millones de pesos.
Resultados de Revancha hoy, 28 de marzo
- Números ganadores: 24 – 37 – 38 – 40 – 42 – 07.
- Nuevo acumulado: $19.300 millones de pesos.
¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?
Los dos juegos, tanto Baloto como Revancha, tienen como finalidad escoger cinco números entre el 1 y 45, sumándose una balota especial del 1 al 16. Con el de Revancha, es importante aclarar que tendrá la posibilidad de un sorteo extra a cambio de una pequeña suma adicional de dinero. Podrá llevarse diversos premios, dependiendo siempre de la cantidad de aciertos o coincidencias.
Hay un par de vías para jugar. Usted podrá escoger los números de su tiquete, o en sus defecto, por vía automática. En ese segundo modo, el sistema le arroja las cifras de manera aleatoria.
Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha
Hay puntos disponibles en casi todos lados, sea entiendas de barrios, oficinas de trámites, supermercados o almacenes de cadena. Están con el logotipo de Baloto en la entrada, o en su defecto, registrarse en el sitio web y participar en línea.