Fuerte accidente de Bearman provoca safety car en el GP de Japón 2026

El percance ocurrió cuando el piloto británico perdió el control de su monoplaza tras evitar un posible contacto con Franco Colapinto

Choque de Bearman durante el GP de Japón | Captura de pantalla @F1

El Gran Premio de Japón 2026 vivió momentos de alta tensión en el circuito de Suzuka luego de un aparatoso accidente que cambió por completo el desarrollo de la carrera. En la vuelta 22 de 53, la bandera amarilla se hizo presente tras el incidente protagonizado por el piloto de Haas, Oliver Bearman, obligando a la salida inmediata del safety car.

El percance ocurrió cuando el piloto británico perdió el control de su monoplaza tras evitar un posible contacto con Franco Colapinto, lo que derivó en un trompo que terminó con impacto contra el muro. El incidente generó preocupación inmediata tanto en pista como en los equipos.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque se produjo en la zona de Spoon Curve, específicamente en la curva 13, una de las secciones más rápidas y técnicas del trazado japonés, lo que aumentó la violencia del impacto. El coche médico fue desplegado de inmediato para asistir al piloto.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Las imágenes posteriores al accidente encendieron las alarmas, ya que Bearman descendió del monoplaza con visibles dificultades para caminar, incluso llegando a perder el equilibrio antes de ser asistido por el personal médico. La prioridad en ese momento fue garantizar su estado de salud.

Otro punto clave del incidente fue la diferencia de velocidad en el momento previo al choque. La velocidad de cierre entre Bearman y Colapinto fue extremadamente alta, lo que podría estar relacionado con una posible falta de carga de batería en el monoplaza del británico, situación que deberá ser investigada.

Este tipo de escenarios ya había sido motivo de preocupación entre los pilotos, especialmente en circuitos de alta velocidad como Suzuka, donde cualquier falla técnica puede tener consecuencias mayores debido a las características del trazado.

Mientras tanto, la aparición del safety car abrió una ventana estratégica importante para varios pilotos como Kimi Antonelli y Lewis Hamilton, quienes podrían beneficiarse de la neutralización en la lucha por posiciones dentro de una carrera que ya se tornaba impredecible.

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