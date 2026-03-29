Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 28 de marzo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

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Resultados. - Lotería Boyacá.
Resultados. – Lotería Boyacá.

En Claro Sports Colombia puede consultar todo lo relacionado con los chances y las loterías. Sabemos la importancia que muchos le dan a estos sorteos y por tal motivo les traemos todos los números ganadores de este sábado 28 de marzo del 2026.

Baloto y Revancha

Baloto 16 – 25 – 41 – 07 – 42 – Superbalota 08
Baloto Revancha 38 – 24 – 37 – 40 – 42 – Superbalota 07

Lotería de Boyacá

Lotería Boyacá 6924 – Serie 282 – La 5ta 2

lotería del Cauca

Lotería Cauca 8606 – Serie 057 – La 5ta 7

Extra de Colombia 4716 – Serie 470 – La 5ta 0

Dorado
Mañana 9732 – La 5ta 6 – Tarde 2741 – La 5ta 3- Noche 5770 – La 5ta 2

Culona
Día 5449 – Noche 7386

Astro Sol
9544 – Signo Acuario

Astro Luna
7417 – Signo Virgo

Paisita
Día 3116 – La 5ta 6 – Noche 4280

Paisita 3
2750

Chontico
Día 0606 – La 5ta 8 – Noche 0549 – La 5ta 1

Cafeterito
Tarde 4797 – La 5ta 5 – Noche 4887 – La 5ta 3

Sinuano
Día 0022 – La 5ta 4 – Noche 6871 – La 5ta 1

Cash Three
Día 170 – Noche 897

Play Four
Día 8088 – Noche 2851

Samán
Día 7389

Caribeña
Día 2116 – La 5ta 4 – Noche 0528 – La 5ta 0

Motilón
Tarde 0325 – La 5ta 9 – Noche 0813 – La 5ta 1

Fantástica
Día 0849 – La 5ta 7 – Noche 6210 – La 5ta 1

Antioqueñita
Día 9973 – La 5ta 2 – Tarde 1221 – La 5ta 0

Win 4
4656

Evening
2871

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