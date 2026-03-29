¡La Volta a Catalunya 2026 se rinde ante Vingegaard! el danés entra en la historia de los campeones

Vingegaard cerró la Volta a Catalunya con un tiempo de 25:56:36 horas tras siete etapas exigentes en una de las carreras más prestigiosas del mundo

Jonas Vingegaard, campeón de la Volta a Catalunya 2026 | AFP: Josep Lago

Jonas Vingegaard, ciclista del Team Visma | Lease a Bike, selló su superioridad en la 105ª edición de la Volta a Catalunya tras finalizar la etapa 7 en Barcelona y coronarse campeón absoluto con un tiempo total de 25:56:36. El danés, bicampeón del Tour de Francia, demostró una vez más su fortaleza en la alta montaña tras mantener el control de la carrera durante toda la semana y cerrando la general acompañado en el podio por Lenny Martínez y Florian Lipowitz.

La etapa final, de 95,1 kilómetros por el circuito de Montjuïc, se definió en un emocionante sprint. Brady Gilmore (NSN Cycling Team) sorprendió al imponerse con un acelerón final que dejó detrás al francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers) y al belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), suficiente para llevarse la victoria parcial con un tiempo de 2:06:44 horas ante el delirio del público barcelonés. Andrés Iniesta, leyenda del fútbol español y dueño del NSN Cycling Team, celebró el triunfo de Gilmore en la última jornada.

La jornada comenzó con una fuga de calidad integrada por Brandon McNulty, Magnus Cort Nielsen, Darren Rafferty, Einer Rubio y Liam Slock, quienes alcanzaron una ventaja cercana a los dos minutos sobre el pelotón. Red Bull-Bora-Hansgrohe e INEOS se encargaron de controlar la carrera y reducir la diferencia, con la intención de preparar la llegada de los favoritos y asegurar que la general no sufriera sobresaltos para Jonas Vingegaard.

En los últimos kilómetros, los ataques en Montjuïc marcaron la etapa. Remco Evenepoel intentó romper la carrera en varias ocasiones, con Jonas Vingegaard siempre pegado a su rueda. Marc Soler y Giulio Ciccone también probaron fortuna, pero la jerarquía del líder se impuso. La captura de la fuga dio paso a la lucha por la etapa, donde Brady Gilmore se mostró implacable y conquistó la meta en primer lugar, mientras los grandes favoritos se conformaban con la posición en la general.

Con este triunfo, Jonas Vingegaard se convierte en el 86º campeón de la Volta a Catalunya, suficiente para reforzar su excelente inicio de temporada tras ganar París-Niza. La edición 2026 dejó espectáculo, adrenalina y un cierre memorable en Montjuïc, con un podio definido por la consistencia del líder y una etapa final marcada por la velocidad y la estrategia de Brady Gilmore.

Volta a Catalunya 2026: clasificación de la etapa 7

En la etapa 7 de la Volta a Catalunya 2026, disputada el 29 de marzo, Brady Gilmore de NSN Cycling Team se impuso con un tiempo de 2:06:44, mientras que el resto de los corredores destacados, como Dorian Godon (INEOS Grenadiers), Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), aparecieron en la clasificación sin tiempo individual registrado, al tratarse de la lista de puntos y posiciones en meta. Entre los líderes también destacan Antoine L’Hote, Senna Remijn, Luca Vergallito, Simone Gualdi y Lenny Martinez, algunas de las principales figuras que participaron en la carrera.

Brady Gilmore – NSN Cycling Team – 2:06:44 Dorian Godon – INEOS Grenadiers – , , Remco Evenepoel – Red Bull – BORA – hansgrohe – , , David González – Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team – , , Antoine L’Hote – Decathlon CMA CGM Team – , , Senna Remijn – Alpecin-Premier Tech – , , Luca Vergallito – Alpecin-Premier Tech – , , Simone Gualdi – Lotto Intermarché – , , Lenny Martinez – Bahrain – Victorious – , , Henok Mulubrhan – XDS Astana Team – , , Ramses Debruyne – Alpecin-Premier Tech – , , Guillaume Martin – Groupama – FDJ United – , , David Gaudu – Groupama – FDJ United – , , Oscar Onley – INEOS Grenadiers – , , Giulio Ciccone – Lidl – Trek – , , Brieuc Rolland – Groupama – FDJ United – , , José Félix Parra – Caja Rural – Seguros RGA – , , Lorenzo Fortunato – XDS Astana Team – , , Jai Hindley – Red Bull – BORA – hansgrohe – , , Valentin Paret-Peintre – Soudal Quick-Step – , ,

Volta a Catalunya 2026: clasificación general tras la etapa 7

Jonas Vingegaard se consagró campeón de la Volta a Catalunya 2026 tras cruzar la meta con un tiempo total de 25:56:36. Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) y Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) completaron el podio, a 1:22 y 1:30 del líder, respectivamente. La carrera se mantuvo intensa hasta los últimos kilómetros, con ciclistas como Remco Evenepoel, Valentin Paret-Peintre y Richard Carapaz, en una pelea por cada segundo en la clasificación general.

Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 25:56:36 Lenny Martinez – Bahrain – Victorious – 1:22 Florian Lipowitz – Red Bull – BORA – hansgrohe – 1:30 Valentin Paret-Peintre – Soudal Quick-Step – 1:43 Remco Evenepoel – Red Bull – BORA – hansgrohe – 2:13 Felix Gall – Decathlon CMA CGM Team – 3:17 Mattias Skjelmose – Lidl – Trek – 4:11 Cian Uijtdebroeks – Movistar Team – 5:20 Matthew Riccitello – Decathlon CMA CGM Team – 5:25 Richard Carapaz – EF Education – EasyPost – 5:36 Santiago Buitrago – Bahrain – Victorious – 6:15 Oscar Onley – INEOS Grenadiers – 6:18 Ben O’Connor – Team Jayco AlUla – 6:22 Lorenzo Fortunato – XDS Astana Team – 6:32 Mikel Landa – Soudal Quick-Step – , , George Bennett – NSN Cycling Team – 8:36 Jai Hindley – Red Bull – BORA – hansgrohe – 9:20 Luca Vergallito – Alpecin-Premier Tech – 9:21 Sebastian Berwick – Caja Rural – Seguros RGA – 9:23 Juan Pedro López – Movistar Team – 10:04

Volta a Catalunya 2026: calendario de etapas de la carrera edición 105

La 105ª Volta a Catalunya se celebró del 23 al 29 de marzo de 2026, con siete etapas que combinaron desafíos de alta y media montaña junto a recorridos favorables para los sprinters. La competencia exigió a los ciclistas demostrar tanto su resistencia como su capacidad de adaptación a distintos terrenos. Revive lo mejor de esta competencia a través de Claro Sports.

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