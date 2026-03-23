Kevin Cataño, un verdadero enigma en Atlético Nacional

El joven guardameta, quien llegó como refuerzo, no ha tenido su primera oportunidad bajo los tres palos del arco ‘Verdolaga’.

Kevin Cataño, arquero de Atlético Nacional (Vizzor)

Atlético Nacional va sólido en los puestos de privilegio en la Liga BetPlay. A pesar de las fuertes críticas por no obtener el tiquete a la fase de grupos de Copa Sudamericana, el ‘Verdolaga’ no ha tenido de otra más que pasar la página. Toda la presión ya recae en salir campeones, sí o sí, o de lo contrario se tratará de un estruendoso fracaso.

El último duelo de la fecha, este fin de semana, dejó una goleada con buen sabor frente al Internacional de Bogotá. El 3-0 dio cierto respiro para que los paisas tuvieran el liderato absoluto en el bolsillo. Ahora bien, ultiman detalles para un juego de exhibición contra Cruz Azul en Estados Unidos, para ser más exactos en San José, California.

Hay ciertas dudas respecto a la nómina. Un gran interrogante se ha dirigido hacia Kevin Cataño. El joven arquero de 22 años fue la gran revelación del Torneo de Ascenso. Comandó el barco del Real Cundinamarca y, sin duda, se convirtió en la pieza más destacada en un final infartante contra el Cúcuta Deportivo para ascender. Los dirigidos en ese entonces por Juan David Niño no lograron el sueño, pero varios futbolistas se cotizaron al alza.

Cataño emprendió vuelo a Nacional, pero no ha sumado un solo minuto a la fecha. Van dos arqueros por encima de él en la titular: David Ospina y Harlen Castillo. No obstante, Diego Arias no ha podido alinearlo. Ni en el amistoso contra el Inter de Miami logró jugar.

El último partido en el profesionalismo de Cataño, precisamente, fue la final de aquel 2 de diciembre con los ‘Motilones’. Entre suplencias y desconvocatorias, no recibió la oportunidad y la hinchada se pregunta el porqué. No registra un solo minuto con Atlético Nacional después de la expectativa por su contratación.

Kevin Cataño, ausente contra Cruz Azul

Cuando quizá todos se esperaban una citación para Cataño, esto por el llamado a David Ospina con la Selección Colombia, el “no rotundo” causó revuelo. A pesar de todo, según indican versiones cercanas al club, un problema de visado frustró los planes del joven golero con 1’99 de estatura.

Estos son los convocados para el juego ante Cruz Azul 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/YgczxD8w4s — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 23, 2026

El calendario será apretado para el ‘Verdolaga’. Después de su amistoso contra el elenco mexicano, el miércoles 25 de marzo a las 8:30 p.m. (hora COL), volverá a Colombia para calentar el duelo frente a Pasto, en suelo nariñense, el domingo 29 a las 6:20 de la tarde.

Te puede interesar: