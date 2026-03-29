Fórmula 1: ¿Quién ganó en el Gran Premio de Japón 2026?

El italiano ganó en Suzuka con Mercedes, superó a Piastri y Leclerc y se convierte en el más joven en liderar el campeonato. Checo Pérez terminó 17 tras largar 19

Kimi Antonelli ganó el GP de Japón 2026 | Reuters

Andrea Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Japón 2026 y confirmó su arranque sólido de temporada en la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes cerró de mejor forma las 53 vueltas en Suzuka y se quedó con la bandera a cuadros para firmar su segundo triunfo en la máxima categoría y convertirse en el más joven en la historia en liderar el campeonato.

La carrera tuvo cambios constantes en la parte alta, con Oscar Piastri y George Russell en la pelea por el control del trazado japonés en distintos momentos. Sin embargo, Antonelli recuperó el ritmo en el tramo decisivo, administró la ventaja y cruzó la meta por delante de Oscar Piastri, de McLaren, y de Charles Leclerc, de Ferrari.

El cierre también dejó una disputa intensa por el podio, sobre todo con el intercambio de posiciones entre Leclerc y Russell en las vueltas finales. Al final, el monegasco resistió la presión y aseguró el tercer puesto, mientras Mercedes se quedó cerca de repetir el dominio que había mostrado en otras fechas del campeonato.

Para Checo Pérez, la carrera representó una recuperación discreta, pero útil en medio de una parrilla muy apretada. El mexicano largó desde la posición 19 y terminó en el sitio 17, luego de una competencia en la que buscó avanzar lugares, aprovechó la neutralización por el accidente de Oliver Bearman y volvió a pista sin meterse a la pelea por los puntos.

GP de Japón: ¿Qué piloto ganó la carrera de la Fórmula 1 y con cuál escudería?

El ganador del GP de Japón 2026 fue Andrea Kimi Antonelli con Mercedes. El italiano resolvió la carrera con un ritmo firme en el segundo stint y sostuvo la diferencia frente a Piastri cuando la prueba entró en sus vueltas definitivas. Su victoria volvió a colocar a Mercedes en el centro de la conversación del campeonato, ahora con un triunfo que confirma el crecimiento de su joven piloto.

El podio lo completaron Oscar Piastri, con McLaren, y Charles Leclerc, con Ferrari. Detrás de ellos se colocaron nombres como George Russell, Lando Norris, Lewis Hamilton y Max Verstappen, en una jornada que volvió a mostrar lo cerrada que se ha vuelto la lucha entre las escuderías punteras en 2026. Suzuka entregó una carrera estratégica, con rebases puntuales y una bandera amarilla que alteró varios planes.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el GP de Japón 2026?

Checo Pérez terminó en la posición 17 del Gran Premio de Japón 2026, después de arrancar 19. El mexicano ganó dos puestos respecto a su lugar de salida, aunque nunca encontró el ritmo suficiente para meterse a la zona de unidades. La neutralización de la vuelta 22 abrió una ventana para ajustar neumáticos, pero el movimiento no cambió de forma importante su panorama dentro de la carrera.

Fórmula 1 2026: ¿Cuándo y dónde es la siguiente carrera?

La siguiente carrera de la temporada 2026 será el Gran Premio de Miami, programado para el 3 de mayo. El calendario quedó ajustado tras las cancelaciones del GP de Bahréin y del GP de Arabia Saudita, por lo que la actividad de la categoría dará el salto a Estados Unidos para la próxima cita. Miami aparecerá ahora como la siguiente parada del campeonato y como una fecha clave para medir el momento de Mercedes, McLaren y Ferrari.

¿Dónde ver en vivo a Checo Pérez en la Fórmula 1 2026? Canales de TV y streaming

La temporada 2026 de la Fórmula 1 presenta ajustes en sus derechos de transmisión en varios mercados. En el caso de México, las carreras se podrán seguir por Televisa a través de izzi y Sky+, además de la plataforma F1 TV. El seguimiento cambia según el país, por lo que conviene revisar la oferta disponible en cada territorio antes de cada fin de semana.

En el resto del continente también hay opciones por televisión y streaming. En Centroamérica la cobertura está disponible por ESPN, Disney+ y F1 TV; en Estados Unidos las competencias se pueden ver por Apple TV; en Argentina la señal llega por ESPN y F1 TV; y en Colombia la oferta incluye Disney+, Star+ y F1 TV. Así queda la guía de transmisión para seguir a Checo Pérez y al resto de la parrilla durante la campaña 2026.

Te puede interesar