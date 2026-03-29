Gran Premio de Japón F1 2026, en directo: Checo Pérez tiene una constante lucha con Hulkenberg

Andrea Kimi Antonelli de Mercedes es el favorito para quedarse con la victoria al demostrar su velocidad tras conquistar la Qualy y dominar la Práctica Libre 3 en el Circuito de Suzuka

Sigue en vivo la carrera del Gran Premio de Japón de la F1

GP de Japón | Vuelta 10/53: Los pilotos de Red Bull buscan demostrar el poder de su monoplaza; Isack Hadjar está ahora en la onceava posición y Max Verstappen, que inició en el lugar 11, se encuentra en el octavo puesto

GP de Japón | Vuelta 8/53: ¡Gran duelo en la cima! George Russell rebasó a Piastri e inmediatamente el piloto de McLaren rebasó a su rival en cuestión de segundos. El piloto de McLaren se mantiene en el primer lugar

GP de Japón | Vuelta 7/53: Oscar Piastri se mantiene en la primera posición, pero de cerca le sigue Russell de Mercedes, quien se mantiene con la vuelta más rápida en Suzuka. Leclerc, Norris y Antonelli completan los cinco primeros lugares.

GP de Japón | Vuelta 6/53: El coequipero de Checo Pérez en Cadillac, Valtteri Bottas, se encuentra en la última posición

GP de Japón | Vuelta 4/53: George Russell tiene la vuelta más rápida al sumar un tiempo de 1.34.469

GP de Japón | Vuelta 3/53: En la cima Russell superó a Norris y Antonelli hace lo propio con Hamilton y va por Lando

GP de Japón | Vuelta 2/53: Checo Pérez rebasó a Hulkenberg y escaló una posición, pero el piloto de Audi lo ataque de nuevo para volver a desplazarlo

GP de Japón | Vuelta 2/53: En la largada Oscar Piastri tomó el primer lugar de Kimi Antonelli; mientras que Leclerc se quedó con el segundo logar y Lando Norris en el tercer puesto, dejando atrás a Russell, Hamilton y Kimi

¡Inicia la carrera!

GP de Japón | Vuelta 1/53: En estos momentos se encienden los motores e inicia la carrera del Gran Premio de Japón en el Circuito de Suzuka de la Fórmula 1 2026

23:06 | Todo listo para el inicio del Gran Premio de Japón, donde en la temporada 2025 Max Verstappen se quedó con la victoria al ser el más rápido de la competencia.

22:58 | Es cuestión de minutos para que inicie la carrera en el Gran Premio de Japón, los pilotos comienzan acercarse a boxes para subirse en sus respectivos monoplazas e iniciar la competencia en el Circuito de Suzuka

El inicio de la carrera se retrasa 10 minutos

22:30 | La FIA anunció que el inicio de la carrera se demorará 10 minutos más, debido a un fuerte choque que hubo previamente, en la Supercopa Porsche de Japón, donde aun automóvil salió volando por un costado de la pista.

Vaya salvajada de accidente en la Porsche Cup en Suzuka



El piloto está perfectamente por suertepic.twitter.com/nmB38lF218 — Nachez (@Nachez98) March 29, 2026

¡Por una remontada!

22:02 | El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, fue eliminado en la Q2 de la Clasificación del Gran Premio de Japón, luego de no sumar el tiempo debido para mantenerse en la pelea. Por lo que terminó muy molesto con lo ocurrido con su equipo y con el coche.

Verstappen saldrá en la posición 11 de la parrilla en Suzuka | Imago7

¡Bienvenidos!

Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto de la carrera del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 2026, donde el piloto mexicano de Cadillac, Checo Pérez, deberá largar desde la parte baja de la parrilla, luego de ser eliminado en la Q1 de la clasificación del sábado.

Por su parte, el joven piloto italiano de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, saldrá en el primer lugar por conseguir la pole position en la Qualy, la segunda de su corta carrera en la máxima categoría del automovilismo. Por lo que es el favorito para quedarse con la victoria esta noche, sobre todo después de conquistar su primera carrera en el pasado GP de China.

¿A qué hora inicia el Gran Premio de Japón 2026 hoy 28 de marzo y quién tiene la Pole?

La carrera del Gran Premio de Japón se llevará a cabo este sábado 28 de marzo en el Circuito de Suzuka, en punto de las 23:00 horas. Por lo que se espera que en la madrugada se conozca al ganador de la competencia en la nación asiática.

¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de Japón?

Las Prácticas Libres no tuvo un piloto dominador, ya que las tres se repartieron. La primera de ellas fue para George Russell, las segundas fueron para Oscar Piastri, quien está dando la cara por McLaren y las terceras fueron para Antonelli, quien comenzó a demostrar su velocidad.

El propio italiano conquistó la Qualy, con lo que ha demostrado la velocidad que tiene su coche en la pista. Todo apunta a que Mercedes volverá a ser el favorito para subirse al podio, así como lo ha hecho en los primeros dos Grandes Premios de este año, donde consoguieron el 1-2.

¿Cómo y dónde ver en directo el GP de Japón F1 2026? Transmisión TV y online

En territorio mexicano, la Fórmula 1 la puedes seguir por izzi y Sky+, además del canal F1 TV. En otros países, estas son las plataformas que transmiten la máxima categoría del automovilismo mundial:

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

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