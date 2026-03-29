Kevin Castaño, al límite de las oportunidades para ir al Mundial con la Selección Colombia

El centrocampista es uno de los jugadores que más resistencia genera en el combinado cafetero y en River Plate.

Kevin Castaño, con Colombia. – Leonardo Fernández, Getty Images, vía AFP.

Este es un momento en el que los jugadores que están aspirando a tener una plaza dentro del grupo de convocados de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 no se pueden permitir errores. Si bien es cierto que Néstor Lorenzo suele tener a jugadores intocables, así no tengan el mérito del buen momento ni el ritmo de juego en sus clubes, hay otros que parecerían estar por fuera de ese beneficio.

Ese es el caso de Kevin Castaño. El centrocampista ha venido arrastrando un mal momento en medio de cuestionamientos por su nivel en River Plate y también con su aporte al combinado cafetero. No es algo que se haya presentado por una situación puntual reciente, sino que son varias las oportunidades que se le han pasado de largo y que datan de años atrás.

Ya su imagen venía bien afectada por aquella pelota que perdió en la final de la Copa América 2024 y que acabó en el gol con el que Argentina se coronó campeona del certamen continental. Ingresó para la prórroga en lugar de Ríchard Ríos, quien ya estaba exhausto por el esfuerzo hecho en los 90 minutos y llevaba a sus espaldas todo el desgaste del campeonato, pero fue uno de los puntos flacos en donde se notó que la albiceleste ganó por tener más calidad en el banquillo.

Pasando a lo que viene aconteciendo en River, no se le puede poner toda la responsabilidad por el mal momento. No obstante, durante el último partido dirigido por Marcelo Gallardo se pudo ver que es uno de los futbolistas que más resistencia genera en el público del Millonario. En la lectura de la nómina de convocados, de lejos, fue la rechifla más sonora en la antesala del duelo frente a Banfield. No fue el único abucheado aquella tarde en el Más Monumental, pero sí quedó claro el descontento generalizado de la hinchada hacia el antioqueño.

En lo más reciente que se vio, su aparición en el partido amistoso de la Selección Colombia frente a Croacia tampoco salió bien. Los 28 minutos que tuvo para remplazar a Jéfferson Lerma fueron parte de otra lamentable presentación en la mitad del campo, mostrando serias deficiencias para sostener y transportar la pelota, causando pánico generalizado por recuperar ante un equipo europeo que dio una clase de transiciones. Tres veces perdió la posesión en un contexto en el que se buscaba el empate.

Es realmente difícil recordar algún partido en el que Castaño haya sido un jugador clave para aportar al propósito grupal y, lastimosamente, eso va haciendo una herida dentro de la opinión general que se puede tener de un jugador. Las oportunidades para demostrar que merece un lugar dentro del listado definitivo para la cita orbital se le están agotando, mientras que el vaso de la paciencia se está llenando.

El inconveniente para el jugador se agrava cuando no es el único candidato para la posición y hay otros esperando con ansias la oportunidad de estar en el magno evento que parecerían tener un poco más de aceptación por parte de la opinión pública. Un ejemplo de esto es Juan Camilo Portilla, quien viene de tener un destacado paso por Talleres en Argentina que le valió el fichaje por Athletico Paranaense y que no fue citado para esta doble fecha FIFA de marzo.

Ahora, no todo está perdido para Castaño. Es un hecho demostrado que el público del fútbol —sobre todo el colombiano— tiene mala memoria. Un buen partido puede ser más que suficiente para cambiar por completo el concepto. Qué mejor ocasión para demostrar que el duelo que viene. Está por verse si el cuerpo técnico lo considera para que juegue frente a Francia en el encuentro preparatorio de más relevancia que la Tricolor va a tener antes del Mundial.

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