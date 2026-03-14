FC Juárez vs Monterrey en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 11
Las mejores acciones del arranque de la fecha 11 del torneo local solo por Claro Sports
Liga MX: alineaciones confirmadas del FC Juárez vs Monterrey para la jornada 11
Estos son los hombres elegidos por Pedro Caixinha y por Nicolás Sánchez para enfrentar su compromiso de la jornada 11 del Clausura 2026.
FC Juárez: Sebastián Jurado, Moisés Castillo, Alejandro Mayorga, Javier Aquino, José García, Denzell García, Ramón Rodríguez, Rodolfo Pizarro, Jose Rodriguez, Ían Torres, Luca Martínez
Monterrey: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Luca Orellano, Jesús Corona, Lucas Ocampos, Jorge Rodriguez, Iker Fimbres, Uros Durdevic
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
El conjunto del FC Juárez se encuentra con momios de +132 para su triunfo mientras que el empate se maneja con un +255. Finalmente, la victoria de los Rayados se trabaja con un +188.
Antecedentes del FC Juárez vs Monterrey y últimos resultados en la Liga MX
La Pandilla suma una racha de cuatro victorias y solo una derrota en sus últimos cinco encuentros ante los Bravos. Los de Nicolás Sánchez buscarán mantener ese ‘dominio’ sobre el conjunto fronterizo.
Jornada 14 | Monterrey 4-2 FC Juárez | Apertura 2025
Jornada 6 | FC Juárez 2-1 Monterrey | Clausura 2025
Jornada 8 | Monterrey 3-2 FC Juárez | Apertura 2024
Jornada 8 | FC Juárez 0-3 Monterrey | Clausura 2024
Jornada 12 | Monterrey 3-1 FC Juárez | Apertura 2023
¿Dónde ver en vivo el FC Juárez vs Monterrey? Canales de TV y transmisión streaming
El encuentro lo podrás seguir a través de la señal de Azteca Deportes (canal 7), además de que lo podrás ver por el sistema de FOX ONE.
Clausura 2026: horario del partido FC Juárez vs Monterrey, hoy 13 de marzo de 2026
El partido lo podrás seguir en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. La actividad de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX continúa con el duelo entre el FC Juárez ante los Rayados de Monterrey, duelo a efectuarse en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.
Ambas escuadras se encuentran fuera de los puestos de Liguilla, pero aún con el futuro en sus manos. Los locales marchan en el lugar 12 de la tabla general con 10 puntos, mientras que los regiomontanos están en la 9na posición con 13 unidades. Un triunfo pone a cualquiera con los ánimos de meterse a peleas por los sitios de clasificación.
No te pierdas las mejores acciones del encuentro entre los Bravos y los Rayados en la fecha 11 del Clausura 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.