FC Juárez vs Monterrey en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 11

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. La actividad de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX continúa con el duelo entre el FC Juárez ante los Rayados de Monterrey, duelo a efectuarse en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Ambas escuadras se encuentran fuera de los puestos de Liguilla, pero aún con el futuro en sus manos. Los locales marchan en el lugar 12 de la tabla general con 10 puntos, mientras que los regiomontanos están en la 9na posición con 13 unidades. Un triunfo pone a cualquiera con los ánimos de meterse a peleas por los sitios de clasificación.

No te pierdas las mejores acciones del encuentro entre los Bravos y los Rayados en la fecha 11 del Clausura 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.