George Russell se lleva la carrera sprint del Gran Premio de China

Por su parte, el mexicano Checo Pérez concluyó en la posición 19 luego de superar problemas con su monoplaza

Russell durante la carrera sprint del GP de China | REUTERS/Go Nakamura

El británico George Russell se llevó la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de China, reafirmando su sólido comienzo en la temporada de la Formula 1. El piloto de Mercedes superó por apenas 0.6 segundos a Charles Leclerc, tras una competencia intensa disputada en el Shanghai International Circuit.

Russell dominó prácticamente todo el fin de semana sprint, luego de marcar el mejor tiempo en la única sesión de prácticas libres y asegurar la pole position para la carrera corta. Desde el inicio mostró un ritmo competitivo que le permitió construir una ventaja considerable frente al resto.

En un momento parecía tener la victoria totalmente controlada, ya que había abierto una diferencia de casi cuatro segundos sobre sus perseguidores. Sin embargo, la aparición del auto de seguridad provocada por Nico Hülkenberg redujo esa ventaja y volvió a compactar al grupo líder.

La reanudación del sprint resultó clave para definir el resultado final, pues Leclerc tuvo un reinicio poco efectivo, situación que George Russell aprovechó de inmediato para recuperar el control de la carrera y defender la primera posición hasta la bandera a cuadros.

El tercer lugar del podio fue para Lewis Hamilton, quien no logró igualar el ritmo de su compañero de equipo durante gran parte de la prueba. Aun así, consiguió mantenerse en zona de privilegio y sumar puntos importantes para la escudería alemana.

Por su parte, el joven italiano Kimi Antonelli enfrentó complicaciones tras cumplir una penalización de 10 segundos, la cual sirvió durante la detención de los líderes en pits bajo el periodo de safety car. A pesar de ello, logró recuperarse y finalizar en la quinta posición.

Uno de los pilotos que no logró entrar en los puntos fue Max Verstappen, quien había arrancado desde la octava posición pero perdió lugares en las primeras vueltas. Aunque el neerlandés logró remontar parcialmente para colocar su Red Bull Racing en el noveno puesto, se quedó a un paso de sumar unidades en la sprint.

Checo Pérez concluye 19°

Sergio Pérez intentó reponerse de los problemas sufridos en la clasificación sprint, donde una falla mecánica lo dejó fuera de la sesión, situación que complicó su desempeño en la carrera corta. Finalmente, el mexicano cruzó la meta en la posición 19, a +28.241 segundos de Russell.

Resultados de la carrera sprint del GP de China 2026

Estos son los resultados completos tras la sprint race en el Shanghai International Circuit:

George Russell — Mercedes-AMG Petronas Charles Leclerc — Scuderia Ferrari — +0.674 Lewis Hamilton — Scuderia Ferrari — +2.554 Lando Norris — McLaren — +4.433 Kimi Antonelli — Mercedes-AMG Petronas — +5.688 Oscar Piastri — McLaren — +6.809 Liam Lawson — Racing Bulls — +10.900 Oliver Bearman — Haas F1 Team — +11.271 Max Verstappen — Red Bull Racing — +11.619 Esteban Ocon — Haas F1 Team — +13.887 Pierre Gasly — Alpine F1 Team — +14.780 Carlos Sainz Jr. — Williams Racing — +15.753 Gabriel Bortoleto — Audi — +15.858 Franco Colapinto — Alpine F1 Team — +16.393 Isack Hadjar — Red Bull Racing — +16.430 Alexander Albon — Williams Racing — +20.014 Fernando Alonso — Aston Martin F1 Team — +21.599 Lance Stroll — Aston Martin F1 Team — +21.971 Sergio Pérez — Cadillac — +28.241 Nico Hülkenberg — Audi — +7 vueltas Valtteri Bottas — Cadillac — DNF Arvid Lindblad — Racing Bulls — DNF

Tras la carrera sprint del Gran Premio de China, los puntos se repartieron entre los ocho primeros pilotos: George Russell sumó 8 unidades, seguido de Charles Leclerc con 7 y Lewis Hamilton con 6. Más atrás, Lando Norris obtuvo 5 puntos, mientras que Kimi Antonelli consiguió 4. Oscar Piastri añadió 3 unidades, Liam Lawson se llevó 2, y Oliver Bearman cerró la zona de puntos con 1.

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