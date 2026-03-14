Highlights del 13 de marzo: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La justa paralímpica está llegando a sus instancias finales; y todas ellas las podrás vivir a través de la señal de Claro Sports

Un día más llegó a su fin dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, día en la que hubo intensa actividad dentro del paraesquí alpino, el para snowboard y el para biatlón, mismas que entregaron medallas para algunos de sus exponentes; además de disfrutar encuentros en el curling en silla de ruedas (mismo que ya definió la medalla de bronce en la prueba por equipos); y en el para hockey, en donde Estados Unidos y Canadá avanzaron a la pelea por la presea de oro.

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