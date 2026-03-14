El Águila vence a Sultanes y sigue con vida en los Playoffs de la LMS

Lisa Hop encabezó la reacción con un imparable productor que igualó el encuentro; Diana Vizcarra recibió base por bolas con casa llena para impulsar la carrera del triunfo

El Águila de Veracruz derrotó 2-1 a Sultanes Femenil en el juego 3 de la serie semifinal de la Liga Mexicana de Softbol y se mantiene en la pelea dentro de los playoffs. El equipo veracruzano respondió en la sexta entrada para cambiar el rumbo del encuentro y colocar la serie 1-2 en el estadio Beto Ávila.

El primer movimiento del juego llegó en la entrada inicial. Sultanes de Monterrey tomó la ventaja tras una jugada de doble robo que permitió que Morgan Howe cruzara el plato desde tercera en bola ocupada. Con esa acción, la novena regiomontana colocó el 1-0 en la pizarra.

Después de esa carrera, el encuentro se convirtió en un duelo desde el círculo de pitcheo. Katerina Kindermannová y Lisa Hop mantuvieron el control del juego y limitaron las oportunidades ofensivas de ambos equipos durante varias entradas.

La lanzadora neerlandesa Lisa Hop mantuvo a raya a la ofensiva visitante con dominio desde la placa. Monterrey buscó modificar el ritmo del encuentro cuando utilizó a Payton Gottshall como relevo para enfrentar los turnos finales del partido.

El Águila encontró respuesta en la sexta entrada. Hop conectó un imparable al jardín izquierdo que permitió que Érika Piancastelli llegara al plato con la carrera del empate tras una barrida en home.

El ataque de Veracruz continuó en ese mismo episodio. Con las bases llenas, Diana Vizcarra negoció base por bolas y la corredora Suzy Brookshire avanzó al plato para marcar la carrera que colocó el 2-1 en el marcador.

Con la ventaja mínima, el equipo local cerró el encuentro y aseguró la victoria que mantiene abierta la serie semifinal. El resultado permite a El Águila continuar con opciones en la eliminatoria dentro de los playoffs de la Liga Mexicana de Softbol.

Lisa Hop se llevó la victoria tras completar siete entradas de trabajo, permitir un hit, aceptar una carrera, otorgar una base por bolas y registrar siete ponches. La derrota fue para Payton Gottshall, quien lanzó una entrada y un tercio, permitió tres imparables, dos carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a tres bateadoras.

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