Sprint del Gran Premio de China: en vivo Checo Pérez en la Fórmula 1

El piloto mexicano saldrá en sitio 21 tras recibir permiso especial de la FIA, luego de quedar fuera de la sprint qualy por una falla mecánica

Sprint del Gran Premio de China, en vivo | Claro Sports

¡Cambios en la parrilla de salida!

Alex Albon partirá desde el pit lane en la carrera sprint del Gran Premio de China, luego de que la escudería Williams realizara modificaciones en la configuración de la suspensión de su monoplaza FW48. De acuerdo con el reglamento de la Fórmula 1, estos cambios se consideran una violación a las normas de parque cerrado, por lo que el piloto fue retirado de la parrilla de salida. Como resultado, los competidores que estaban programados para arrancar detrás de él avanzaron una posición, dejando finalmente 21 autos en la parrilla. El piloto tailandés había terminado la clasificación en la posición 18, ubicándose justo detrás de su compañero de escudería, Carlos Sainz, antes de que se confirmara la sanción que lo obligará a iniciar desde la calle de pits. Así queda la parrilla de salida:

George Russell | Mercedes Kimi Antonelli | Mercedes Lando Norris | McLaren Lewis Hamilton | Ferrari Oscar Piastri | McLaren Charles Leclerc | Ferrari Pierre Gasly | Alpine Max Verstappen | Red Bull Oliver Bearman | Haas Isack Hadjar | Red Bull Nico Hulkenberg | Audi Esteban Ocon | Haas Liam Lawson | Racing Bulls Gabriel Bortoleto | Audi Arvid Lindblad | Racing Bulls Franco Colapinto | Alpine Carlos Sainz | Williams Fernando Alonso | Aston Martin Lance Stroll | Aston Martin Valtteri Bottas | Cadillac Sergio Perez | Cadillac Pit Lane | Alex Albon | Williams

¿A qué hora inicia la Sprint del GP de China 2026 hoy 13 de marzo y cómo salen?

La carrera sprint del Gran Premio de China se disputará el sábado 14 de marzo a las 11:00 horas, según el horario local de Shanghái. Para quienes siguen la Fórmula 1 desde el centro de México, ese horario corresponde a las 21:00 horas del viernes 13 de marzo.

¿Qué es la Sprint de la Fórmula 1, cómo se gana y qué obtiene el vencedor?

La carrera Sprint de Fórmula 1 consiste en una competencia corta de aproximadamente 100 km, que normalmente dura cerca de 30 minutos y se celebra los sábados en algunos fines de semana específicos del calendario. El ganador es el piloto que cruza primero la línea de meta, generalmente tras una carrera intensa y sin paradas obligatorias en pits. El primer lugar recibe 8 puntos para el campeonato, y los ocho primeros pilotos en terminar también suman puntos.

¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Sprint Qualy del GP de China F1 2026?

El piloto George Russell consiguió la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de China tras firmar una vuelta sobresaliente en el circuito de Shanghái. El británico registró un tiempo de 1:31.520, con el que logró superar por 0.360 segundos a su compañero Kimi Antonelli, sellando un contundente 1-2 para la escudería Mercedes, además registró el mejor tiempo en las únicas Prácticas Libres tras detener el cronómetro en 1:32.741 durante su vuelta más rápida.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Gran Premio de China F1 2026? TV y online

Toda la acción del fin de semana del Gran Premio de China se podrá seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de Televisa (por izzi y Sky+), así como vía streaming mediante F1 TV.

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa su recorrido y ahora se traslada a Shanghái para disputar el Gran Premio de China. Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde arrancamos la cobertura con la carrera sprint en territorio chino. Tras lo ocurrido en Australia, las escuderías llegan a Asia con la intención de seguir afinando detalles y mejorar el rendimiento de sus monoplazas, en un fin de semana que promete emociones fuertes desde el inicio.

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