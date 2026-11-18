Fernando Alonso se queda sin frenos en Gran Premio de China F1 2025 | Reuters

El piloto español reconoció que tuvo dudas antes de renovar con Aston Martin y explicó qué lo convenció de continuar en la Fórmula

Fernando Alonso reconoció que consideró retirarse de la Fórmula 1 antes de renovar su contrato con Aston Martin. El piloto español, de 45 años, explicó que durante las negociaciones tuvo dudas sobre continuar en la categoría, aunque finalmente decidió mantenerse en la competencia al considerar que todavía cuenta con el rendimiento necesario para buscar victorias.

En entrevista con la revista Esquire, el bicampeón del mundo habló sobre el proceso que atravesó antes de tomar una decisión sobre su futuro. Alonso aseguró que estuvo cerca de poner fin a su trayectoria, una posibilidad que analizó junto con su familia y personas de su entorno, antes de optar por continuar con la escudería británica.

“Intento compartirlo con ellos, con mis amigos, con mis padres y con mi pareja, Melissa. Comparto todo lo que tengo dentro y miro a ver si compartiendo mi punto de vista ellos también lo comparten o perciben una dirección más clara que otra. Porque yo puedo estar al 50-50, pero igual la manera en que lo cuento a alguien lo percibe como un 80-20”, explicó.

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El piloto señaló que, aunque escucha las opiniones de quienes lo rodean, entiende que la responsabilidad de continuar o retirarse recae únicamente en él, debido a las consecuencias que esa decisión tendrá en los próximos años.

“Al final, es cierto que todo el mundo me da su opinión, pero son muy cautos y quieren y desean que la última palabra la tenga yo, porque es una decisión y una consecuencia que luego tienes que llevarte a los próximos años de vida. Creo que esta ha sido una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Siempre tuve más o menos claro seguir, pero esta vez sí que estaba muy cerca del 50-50, entonces me llevó más tiempo tomar la decisión”, reconoció.

¿Por qué Fernando Alonso decidió continuar en la Fórmula 1?

Pese a los resultados que ha registrado Aston Martin durante la temporada, Alonso considera que su rendimiento al volante todavía le permite competir en la Fórmula 1. El español explicó que sus actuaciones durante los entrenamientos, las clasificaciones y las carreras fueron determinantes para inclinar la balanza hacia su continuidad.

“La sensación de sentirme competitivo, ese creo que fue el clic. Cada fin de semana es cierto que no estamos en los puntos o que no estamos en ningún titular, pero sí que me noto competitivo en las salidas, en los adelantamientos, en los free practice, en la crono… Teniendo el mismo coche…”, comentó.

El bicampeón también utiliza sus participaciones en otras modalidades del automovilismo como referencia para evaluar su desempeño. Según explicó, las sensaciones que experimenta al conducir distintos vehículos le permiten mantener la confianza en sus capacidades.

“Ahora mismo, solo puedo compararme con mi compañero de equipo, pero algunas semanas conduzco otros coches: karting, GT3… Me siento siempre competitivo, me siento siempre rápido. Al poner esto en la balanza, la conclusión era que no era el momento de parar. Porque si haces una cosa bien, se te da bien y la estás haciendo bien a alto nivel, tus propias prestaciones te están diciendo que no es el momento”, añadió.

Además de mantenerse en la parrilla, Alonso tiene como objetivo volver a conseguir una victoria en la Fórmula 1, resultado que no obtiene desde el Gran Premio de España de 2013, cuando competía para Ferrari.

“Sin duda, sin duda. Lo he echado de menos y cada domingo corro por ello. Y si he renovado para el año que viene es porque tengo esa ilusión de volver a ganar”, aseguró.

Fernando Alonso habla sobre su paternidad y el impacto en su carrera

Otro de los temas que abordó el piloto fue el nacimiento de su hijo Leonard durante 2026. Alonso explicó que la llegada de su primer hijo ha modificado su vida fuera de los circuitos y le ha permitido encontrar un equilibrio frente a los resultados obtenidos durante la temporada.

El español reconoció que las dificultades que ha enfrentado Aston Martin en la pista han contrastado con su situación familiar, que ahora ocupa parte de su tiempo cuando termina cada jornada de competencia.

“Sí, es un gran cambio, pero estoy increíblemente feliz. En una temporada tan difícil en la pista, con un coche que no está siendo rápido, tener a la familia en casa ha compensado en gran medida esas frustraciones de los domingos. He podido desconectar de verdad y disfrutarlo”, expresó.

Alonso también compartió cómo han transcurrido los primeros meses de paternidad y la manera en que se ha adaptado a esta etapa junto con su pareja. “De momento, tenemos un niño pequeño que se porta bien y duerme bien por la noche, y eso nos ha ayudado a descansar un poco también. Estamos encantados”, concluyó.

Mientras se prepara para disputar el Gran Premio de Las Vegas, Fernando Alonso mantiene su continuidad en Aston Martin con la intención de regresar a lo más alto del podio, después de haber considerado la posibilidad de cerrar su trayectoria en la Fórmula 1.