La escudería estadounidense mantendrá su alineación para 2027 tras evaluar el rendimiento de sus pilotos y la posible incorporación de Herta

Valtteri Bottas renueva con Cadillac | Reuters

Cadillac confirmó la continuidad de Valtteri Bottas para la temporada 2027 de la Fórmula 1, por lo que el piloto finlandés seguirá compartiendo equipo con Sergio ‘Checo’ Pérez. La escudería estadounidense decidió mantener su alineación después de analizar la posibilidad de incorporar a Colton Herta, quien se encuentra en un proceso de preparación para obtener un asiento como titular en la categoría.

La decisión llega después de una temporada en la que Bottas enfrentó dificultades para igualar el rendimiento de Checo Pérez, situación que generó cuestionamientos sobre su permanencia. Sin embargo, Cadillac optó por aprovechar la experiencia del finlandés para continuar con el desarrollo del proyecto, que inició su participación en la Fórmula 1 en 2026 como el undécimo equipo de la parrilla.

Tanto Pérez como Bottas llegaron a la escudería con contratos de varios años, aunque los resultados del finlandés llevaron a la directiva, encabezada por Dan Towriss, director ejecutivo de TWG Motorsports, a considerar modificaciones en la alineación para 2027.

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Cadillac apuesta por la continuidad de Bottas y Checo Pérez

La escudería explicó que mantener a sus dos pilotos responde a la intención de dar seguimiento al trabajo realizado durante su primera campaña. Bottas cuenta con 265 participaciones en Grandes Premios y 10 victorias en la Fórmula 1, antecedentes que fueron considerados por la organización para conservarlo en el equipo.

Además de las diferencias de rendimiento respecto a Pérez, el finlandés enfrentó problemas relacionados con la fiabilidad del monoplaza, su funcionamiento y la disponibilidad de componentes, factores que dificultaron evaluar su desempeño durante la temporada.

Con 37 años, Bottas continuará en Cadillac después de que Dan Towriss y el director del equipo, Marcin Budkowski, se inclinaran por mantener una alineación con experiencia mientras avanzan en el desarrollo del monoplaza.

Tras confirmarse su renovación, el piloto expresó su intención de continuar con el proyecto y reconoció los desafíos que ha enfrentado la escudería desde su incorporación a la categoría. “¡A quien corresponda, me quedo! Estoy emocionado de continuar este camino con Cadillac en 2027. Sabíamos que construir un equipo de Fórmula 1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este desafío sea tan especial”, declaró Bottas.

El finlandés también se refirió al trabajo realizado durante la primera temporada y a sus expectativas para el siguiente campeonato. “Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y todavía queda mucho por venir. Tengo hambre de más y creo en lo que estamos construyendo juntos. La historia apenas está comenzando”, añadió.

What’s next? More of us.



Valtteri Bottas will continue with the team for the 2027 F1 season 🤝 pic.twitter.com/LZXhW99CWX — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 18, 2026

Por su parte, Towriss destacó la importancia de conservar a los pilotos que participaron en el inicio del proyecto y confirmó que Pérez y Bottas seguirán trabajando juntos. “La experiencia, la perspectiva y el compromiso de Valtteri son fortalezas importantes para nuestro equipo. La continuidad nos proporciona una plataforma para seguir desarrollándonos y trabajar hacia nuestros objetivos en la Fórmula 1”, señaló.

“En vísperas del Gran Premio de Las Vegas, todos en el equipo estamos contentos de contar con Valtteri para 2027 junto a Checo y esperamos con entusiasmo la siguiente etapa de nuestro camino juntos”, agregó.

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¿Qué pasará con Colton Herta tras la continuidad de Bottas en Cadillac?

La permanencia del finlandés también define el panorama de Colton Herta, quien había sido considerado como candidato para ocupar uno de los asientos de Cadillac en 2027. El piloto estadounidense, de 26 años, ha participado en un programa de preparación que incluye su paso por la Fórmula 2 y sesiones de entrenamientos libres en la Fórmula 1. Estas actividades forman parte del proceso para alcanzar los 40 puntos necesarios para obtener la superlicencia de la FIA.

La organización había contemplado adelantar su incorporación como titular, pero finalmente decidió mantener a Bottas y Pérez para la siguiente temporada.

Cadillac todavía no ha confirmado cuál será la función de Herta durante 2027. La escudería informó que los nombres de sus pilotos de reserva y de pruebas se anunciarán posteriormente, por lo que el estadounidense permanece a la espera de una definición sobre su futuro.

Con la confirmación de Bottas, queda completa la parrilla de 22 pilotos para la temporada 2027 de la Fórmula 1. Cadillac afrontará su segundo año en el campeonato con la misma dupla que participó en su debut, mientras continúa trabajando en el desarrollo del equipo y en su objetivo de avanzar posiciones dentro de la categoría.