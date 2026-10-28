¡Checo Pérez para rato! El mexicano renueva con Cadillac y asegura su futuro en la F1 hasta 2029

El mexicano renueva su contrato con Cadillac hasta 2029 y asegura su continuidad en la Fórmula 1, con el objetivo de consolidar el proyecto de la escudería estadounidense

El tapatío extenderá su carrera por tres años | Reutrers

Sergio ‘Checo’ Pérez seguirá en la Fórmula 1 al menos hasta 2029. El piloto mexicano y Cadillac anunciaron este miércoles 28 de octubre una extensión de contrato que prolongará su relación durante las próximas tres temporadas, con el objetivo de consolidar el proyecto de la escudería estadounidense. La noticia llega a unos días del Gran Premio de México 2026, donde el tapatío alcanzará las 300 carreras disputadas en la máxima categoría del automovilismo.

El anuncio pone fin a las dudas sobre la continuidad de Checo después de 2027, año en el que concluía su compromiso original. A sus 36 años, el mexicano garantiza su permanencia en la parrilla hasta, por lo menos, los 39, mientras Cadillac apuesta por mantener a uno de los pilotos con mayor experiencia del campeonato. El acuerdo también confirma que ambas partes comparten la intención de desarrollar un proyecto cuyos resultados se esperan a largo plazo.

La renovación se hizo oficial en una semana especial para Checo Pérez y el automovilismo mexicano. El piloto participa este miércoles en un Show Run sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, como parte de las actividades previas a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La confirmación de su futuro deportivo añade otro acontecimiento a una jornada dedicada a su trayectoria y al regreso de Cadillac al país.

Cadillac Formula 1® Team since day one. Staying into the future. https://t.co/u7V1B9qfAs — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

Checo Pérez explica por qué decidió continuar con Cadillac hasta 2029

El mexicano dejó claro que su decisión responde a la confianza que mantiene en el proyecto desde su incorporación para la temporada 2026. Pese a las dificultades que implica desarrollar una escudería desde cero, Checo considera que el trabajo realizado durante los primeros meses representa una base para buscar mejores resultados en los próximos campeonatos.

En el comunicado de renovación, el piloto expresó su compromiso con los objetivos del equipo: “Todavía hay mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido para los próximos tres años”, declaró Pérez, quien también agradeció a Dan Towriss, Mark Reuss, TWG Motorsports y General Motors por permitirle continuar dentro de la organización.

La continuidad del mexicano representa también una oportunidad para completar una etapa que comenzó con su regreso a la Fórmula 1 en 2026, después de permanecer fuera de la parrilla durante 2025 tras su salida de Red Bull. Checo eligió a Cadillac como el siguiente desafío de su trayectoria, con una responsabilidad que incluye tanto conducir el monoplaza como participar en su evolución técnica.

Pérez llegó a la Fórmula 1 en 2011 con Sauber y posteriormente defendió los colores de McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull. En su historial acumula seis victorias y múltiples podios, además de haber terminado como subcampeón mundial en 2023. Ahora, con su participación número 300 en el horizonte, el tapatío asegura otros tres años para ampliar sus registros dentro del campeonato.

Cadillac apuesta por la experiencia de Checo Pérez para consolidar su proyecto en la F1

La renovación llega después de una primera temporada complicada para Cadillac, que todavía no consigue sumar puntos en el campeonato de 2026. El equipo ha destinado sus esfuerzos al desarrollo del monoplaza y a mejorar sus operaciones en pista. Hasta ahora, el mejor resultado de Checo es un decimocuarto lugar, una muestra de las dificultades que enfrenta la escudería en su año de debut.

Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac Formula 1 Team, destacó la importancia de conservar al piloto mexicano para las próximas temporadas. “Construir un equipo competitivo en la F1 es un viaje a largo plazo”, explicó el directivo, quien aseguró que la experiencia y el liderazgo de Checo proporcionan estabilidad para continuar con el desarrollo de la escudería.

Uno de los principales objetivos de Cadillac es aprovechar la experiencia de Pérez para acelerar su crecimiento dentro de la parrilla. La estructura trabaja desde distintas sedes en Estados Unidos y Reino Unido, mientras avanza en la preparación de sus próximas temporadas. La continuidad del mexicano permitirá mantener una referencia en el desarrollo del automóvil, especialmente después de los ajustes realizados durante el primer año de operaciones.

El contrato también permitirá que Checo Pérez forme parte del equipo en una etapa decisiva para General Motors. Cadillac utiliza actualmente motores Ferrari, pero tiene previsto incorporar su propia unidad de potencia a partir de 2029. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) aprobó a GM Performance Power Units como proveedor para ese año, por lo que la extensión contractual del mexicano coincide con uno de los principales objetivos técnicos de la organización.

Por ahora, Cadillac confirmó únicamente la extensión de Pérez, quien comparte equipo con el finlandés Valtteri Bottas durante la temporada 2026. La escudería mantiene pendiente cualquier anuncio adicional sobre la composición de su alineación a largo plazo. Mientras tanto, el mexicano se prepara para disputar su Gran Premio número 300 ante su afición y afrontar los próximos tres años con el objetivo de llevar a Cadillac a posiciones más competitivas dentro de la Fórmula 1.