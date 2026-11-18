El proyecto busca reducir costos, peso y complejidad frente al reglamento actual, aunque todavía necesita la aprobación definitiva de la FIA

La F1 volverá a rugir como en sus mejores tiempos | Reuters

La Fórmula 1 dio un paso hacia una nueva etapa de sus unidades de potencia. La FIA, la categoría y los fabricantes alcanzaron un acuerdo en principio para concluir el actual reglamento al terminar 2029 y trabajar en una arquitectura que recuperará los motores V8, aunque con características distintas a los utilizados en años anteriores.

El proyecto contempla un V8 turbo de 2.1 litros acompañado por un sistema híbrido con menor participación eléctrica. Esta configuración sustituiría a los V6 turbo híbridos de 1.6 litros que utiliza actualmente la categoría. El cambio no significaría regresar de manera exacta a los motores que compitieron entre 2006 y 2013, pues aquellos eran V8 atmosféricos de 2.4 litros.

La propuesta busca modificar varios aspectos de las unidades de potencia. Entre los objetivos se encuentran reducir el costo y la complejidad, disminuir el peso de los monoplazas y recuperar una característica que forma La Fórmula 1 dio un paso hacia una nueva etapa: el sonido de los motores. Al mismo tiempo, la nueva generación conservará tecnología híbrida y empleará combustibles sostenibles.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, consideró que el acuerdo representa un paso dentro de la planificación de la categoría para los próximos años. El planteamiento busca recuperar elementos asociados con la historia de la Fórmula 1 sin abandonar el desarrollo tecnológico ni los objetivos relacionados con la sostenibilidad.

El proyecto también modificaría la duración del reglamento que entró en vigor en 2026. Las unidades V6 actuales permanecerían hasta 2029, por lo que los fabricantes deberán comenzar con anticipación el desarrollo de los propulsores que entrarían en competencia a partir de 2030.

El regreso de los V8 todavía necesita completar el proceso reglamentario. El Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA deberá estudiar y aprobar el reglamento técnico durante su reunión de diciembre en Shanghái. Antes de la aprobación definitiva también deberán establecerse elementos como la potencia eléctrica, el peso mínimo, las restricciones para desarrollar los motores y los límites de costos.

La propuesta llega después de las críticas que generó el reglamento de 2026 por el incremento de la participación eléctrica. El sistema actual estableció una distribución cercana al 50 por ciento entre el motor de combustión y el componente híbrido, lo que aumentó la gestión de energía durante las vueltas y los duelos en pista.

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Max Verstappen describió los nuevos monoplazas como una “Fórmula E con esteroides”, mientras Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Carlos Sainz también cuestionaron el peso de la gestión eléctrica. Lando Norris, quien había respaldado inicialmente el reglamento, posteriormente reconoció que la conducción bajo esta configuración no representaba la forma que consideraba más cercana a la competición tradicional. Con el proyecto V8, la Fórmula 1 apunta a reducir la complejidad híbrida y dar mayor participación al motor de combustión, mientras mantiene el sistema eléctrico y los combustibles sostenibles.