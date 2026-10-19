¿Por qué Checo Pérez considera al 2026 como uno de sus mejores años pese a no sumar puntos con Cadillac?

El piloto mexicano defiende su rendimiento en la Fórmula 1 y explica por qué su nivel de conducción y liderazgo pesan más que los resultados con Cadillac

Checo Pérez defiende su temporada con Cadillac. | Reuters

Sergio Pérez considera que la temporada 2026 es una de las mejores de su trayectoria en la Fórmula 1, a pesar de que todavía no suma puntos con Cadillac. El piloto mexicano aseguró que su desempeño al volante, la confianza que ha adquirido y su participación en el desarrollo de la escudería estadounidense representan aspectos que no aparecen reflejados en la clasificación del campeonato.

Cadillac continúa sin unidades en el Campeonato Mundial de Constructores, aunque Pérez estuvo cerca de conseguir el primer punto del equipo en el Gran Premio de Mónaco, donde cruzó la meta en la décima posición antes de recibir una sanción. El resultado contrasta con las temporadas anteriores del tapatío, quien había conseguido puntos en todas sus campañas desde su debut con Sauber en 2011 hasta su salida de Red Bull en 2024.

Checo rechazó que el 2026 represente el peor año de su carrera: “No, para nada”, respondió en entrevista con Motorsport. El mexicano explicó que su evaluación no depende exclusivamente de los resultados y destacó el trabajo que realiza en el primer año de Cadillac dentro de la categoría.

Pérez reconoció que los resultados no corresponden a sus expectativas, pero aseguró que quienes conocen la Fórmula 1 pueden distinguir el rendimiento de un piloto de las posibilidades que ofrece su monoplaza. El mexicano defendió su nivel de conducción y señaló que las dificultades técnicas de Cadillac condicionan su posición en las carreras.

El tapatío sostuvo que las personas que conocen el deporte pueden identificar el nivel que ha mostrado durante el campeonato, más allá de los puntos obtenidos.

Al comparar su desempeño de 2026 con el de otras temporadas, Pérez destacó cuatro aspectos: confianza, nivel de manejo, toma de decisiones y liderazgo. Sobre esa evaluación, afirmó: “Yo creo que uno de mis mejores años”. El mexicano considera que su experiencia le ha permitido asumir responsabilidades que van más allá de competir en pista.

Checo Pérez defiende su nivel de conducción pese a las limitaciones de Cadillac

El monoplaza MAC-10 ha enfrentado problemas de fiabilidad y rendimiento desde el comienzo de la temporada, lo que ha obligado a Cadillac a introducir modificaciones para intentar reducir la distancia respecto a sus competidores. Estas dificultades han condicionado las posibilidades de Pérez y de su compañero Valtteri Bottas para disputar posiciones dentro de los diez primeros lugares.

En el Gran Premio de Azerbaiyán, Checo consiguió acercarse a los diez primeros puestos desde las primeras sesiones del fin de semana. Posteriormente, en Singapur, mostró una diferencia de ritmo respecto a Bottas que estuvo cerca de permitirle sacarle una vuelta de ventaja. Sin embargo, esas actuaciones no se tradujeron en puntos para el campeonato.

Después del Gran Premio de Singapur, Pérez reconoció que Cadillac necesita reducir su diferencia de rendimiento respecto a los demás equipos. El mexicano calculó que al monoplaza le falta entre un segundo y un segundo y medio para competir con sus rivales de la zona media, una distancia que explica parte de las dificultades que ha enfrentado la escudería.

La situación también representa un cambio respecto a su etapa en Red Bull, donde Pérez contó con un vehículo capaz de competir por victorias y campeonatos. Ahora, el mexicano debe evaluar su desempeño a partir de las posibilidades de un equipo que disputa su primera temporada en la Fórmula 1.

El liderazgo de Checo Pérez en Cadillac marca una diferencia respecto a Red Bull

Una de las razones por las que Pérez coloca al 2026 entre sus mejores temporadas es la responsabilidad que tiene dentro de Cadillac. El piloto mexicano participa en las decisiones relacionadas con el desarrollo del monoplaza y aporta su experiencia al proceso de construcción de la escudería estadounidense.

Checo explicó que su opinión tiene influencia dentro del equipo, una situación que también implica asumir responsabilidades sobre la evolución del proyecto. Esta participación representa una diferencia respecto a sus etapas anteriores en la categoría.

El mexicano regresó a la Fórmula 1 en 2026 después de permanecer fuera de la parrilla durante 2025, tras concluir su relación con Red Bull. Su experiencia incluye seis victorias en grandes premios y un subcampeonato mundial en 2023, antecedentes que forman parte de su aportación a Cadillac.

Pérez también considera que el desarrollo de una escudería desde cero requiere una evaluación distinta a la de un equipo que ya compite por los primeros lugares. Su trabajo no se limita a los resultados de cada carrera, sino que incluye aportar información técnica y participar en las decisiones que definirán el rendimiento del vehículo en las próximas temporadas.

Cadillac apunta a 2027 y Checo busca sus primeros puntos de 2026

Con seis carreras pendientes en el calendario de 2026, Cadillac todavía tiene oportunidades de conseguir sus primeros puntos, aunque Pérez reconoció que el equipo enfrenta una diferencia de rendimiento respecto a sus competidores. La escudería también ha comenzado a concentrar sus esfuerzos en el desarrollo del monoplaza para la próxima temporada.

Después del Gran Premio de Singapur, el mexicano explicó que el objetivo es mejorar el funcionamiento del equipo y llegar a 2027 con una estructura capaz de aprovechar un vehículo más competitivo. Pérez considera que Cadillac ha avanzado en sus procedimientos, pero todavía necesita mejorar el rendimiento del auto.

El regreso de Checo a la Fórmula 1 también tendrá un momento significativo durante el Gran Premio de México de 2026, donde el piloto espera celebrar su participación número 300 en la categoría. La carrera se disputará después del Gran Premio de Estados Unidos, en Austin.

Para Sergio Pérez, el balance de 2026 no depende únicamente de los resultados que aparecen en la clasificación. El mexicano sostiene que su nivel de conducción, su confianza y su participación en Cadillac le permiten considerar esta temporada entre las mejores de su trayectoria, pese a que todavía no consigue puntos con la escudería estadounidense.