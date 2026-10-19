¡Christian Horner rompe el silencio! Admite que le ordenaron favorecer a Max Verstappen sobre Checo Pérez en Red Bull

La victoria de Checo Pérez en Mónaco 2022 provocó presiones para cambiar el desarrollo del RB18 y favorecer las condiciones de conducción de Verstappen

Horner revela cómo Red Bull cambió el auto para favorecer a Verstappen. | Reuters

Christian Horner reconoció que recibió presiones del entorno de Max Verstappen para orientar el desarrollo del monoplaza de Red Bull hacia las necesidades del neerlandés, una decisión que afectó las condiciones de competencia de Sergio ‘Checo’ Pérez durante la temporada 2022 de la Fórmula 1. El exdirector de la escudería explicó que las solicitudes llegaron cuando el mexicano había conseguido acercarse a su compañero en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Las declaraciones surgieron durante una entrevista en el podcast High Performance, en la que Horner explicó cómo se tomaron algunas decisiones dentro de Red Bull y reveló las condiciones que Checo Pérez aceptó para incorporarse al equipo en 2021. El británico reconoció que Verstappen era la prioridad de la escudería desde antes de la llegada del piloto mexicano.

El cambio en el desarrollo del RB18 ocurrió después de la victoria de Pérez en el Gran Premio de Mónaco de 2022, cuando el tapatío había conseguido reducir la diferencia de puntos respecto a Verstappen. Según Horner, el representante del neerlandés solicitó modificaciones técnicas para adaptar el vehículo a su estilo de conducción, una petición que influyó en la dirección que tomó el equipo durante el resto de la temporada.

Horner revela cómo el entorno de Verstappen presionó a Red Bull para cambiar el monoplaza

Durante la entrevista, Horner recordó una conversación con el representante de Verstappen durante el Gran Premio de Azerbaiyán de 2022, una carrera que se celebró después del triunfo de Pérez en Mónaco. El entorno del neerlandés consideraba que el RB18 tenía características que favorecían al mexicano y pidió modificar su desarrollo.

El exdirector de Red Bull explicó que el mensaje consistió en señalar que el equipo debía concentrarse en las necesidades de Verstappen y no en las de Pérez. Horner interpretó aquella conversación como una instrucción para cambiar las prioridades técnicas, aunque las declaraciones publicadas no identifican una orden directa de la dirección de Red Bull.

Horner defendió la decisión de favorecer al neerlandés, bajo el argumento de que los equipos suelen orientar sus recursos hacia el piloto que consideran con mayores posibilidades de conquistar el campeonato. Para el británico, Verstappen representaba la principal apuesta deportiva de Red Bull.

¿Por qué el Red Bull de 2022 favorecía inicialmente a Checo Pérez?

El RB18 comenzó la temporada 2022 con características que se adaptaban al estilo de conducción de Sergio Pérez, una situación que Horner relacionó con el trabajo de Alexander Albon durante 2021. El entonces piloto de reserva participó en el desarrollo del vehículo mientras Red Bull concentraba sus recursos en la disputa del campeonato de aquella temporada frente a Mercedes.

De acuerdo con Horner, Albon contribuyó a desarrollar un monoplaza con mayor tendencia al subviraje, una característica que se ajustaba mejor a la forma de conducir de Pérez. Verstappen, en cambio, encontró dificultades con ese comportamiento durante las primeras carreras del campeonato.

Checo consiguió la primera pole position de su trayectoria en el Gran Premio de Arabia Saudita y ganó en Mónaco, además de subir al podio en otras tres ocasiones durante las primeras siete fechas de 2022. Estos resultados lo colocaron en la pelea por los primeros puestos del Mundial de Pilotos, antes de que Red Bull modificara la evolución técnica del RB18.

Checo Pérez sabía que Verstappen era la prioridad de Red Bull desde su llegada

Christian Horner también reveló que advirtió a Sergio Pérez sobre las jerarquías internas antes de contratarlo para la temporada 2021. El mexicano había perdido su asiento en Racing Point y buscaba una oportunidad para continuar en la Fórmula 1, por lo que Red Bull apareció como una alternativa para mantenerse en la categoría.

El británico explicó que el objetivo de la escudería era conquistar el Campeonato Mundial de Pilotos con Max Verstappen. Pérez tendría oportunidades de ganar carreras cuando su rendimiento se lo permitiera, pero también debía apoyar a su compañero cuando el equipo considerara necesario priorizar sus aspiraciones al título.

Sergio Pérez permaneció cuatro temporadas en Red Bull, entre 2021 y 2024, periodo en el que consiguió cinco victorias y 29 podios. Además, contribuyó a la conquista de los Campeonatos de Constructores de 2022 y 2023, mientras que su mejor resultado individual llegó en 2023, cuando terminó subcampeón del mundo detrás de Verstappen.

Las declaraciones de Horner aportan nuevos elementos sobre las decisiones técnicas que marcaron la relación entre ambos pilotos. Aunque el exdirectivo reconoció las presiones para favorecer a Verstappen, no afirmó que Red Bull saboteara deliberadamente el monoplaza de Checo Pérez. Su testimonio confirma que el equipo estableció una prioridad deportiva y que el desarrollo del vehículo respondió a esa jerarquía.