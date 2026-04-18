Doriane Pin, primera mujer en manejar un Mercedes de Fórmula 1 

La campeona de F1 Academy 2025 completó su primer test de F1 con el W12 en un paso clave dentro de su desarrollo con Mercedes

La francesa completó un test en el circuito de Silverstone | @MercedesAMGF1

Doriane Pin manejó un monoplaza de Fórmula 1 por primera vez. La piloto francesa completó su primer test privado con Mercedes este 18 de abril en el circuito de Silverstone, a bordo del W12 de 2021, el auto que le dio a la escudería su último campeonato de constructores. La sesión formó parte del programa de Testing of Previous Cars (TPC).

Pin se convirtió en la primera mujer en conducir un auto Fórmula 1 con Mercedes. El W12 fue utilizado originalmente por Lewis Hamilton y Valtteri Bottas en 2021. Esa temporada, el equipo aseguró su octavo título consecutivo en el Mundial de Constructores.

Tras incorporarse al programa de desarrollo de Mercedes en 2024, la francesa acumuló horas de trabajo en simulador durante 2025 y principios de 2026. Ese proceso interno derivó en la decisión del equipo de llevarla a pista, en una transición habitual dentro de la formación de pilotos que buscan escalar hacia sesiones oficiales.

The moment @DorianePin has always dreamed of ❤️



As she becomes the first female to ever drive a Mercedes F1 car. pic.twitter.com/81SAlHxIUW — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 18, 2026

En la previa del test, la piloto explicó el significado del momento y su enfoque ante la oportunidad. “Es un día muy especial. Voy a conducir un Fórmula 1 por primera vez en Silverstone. Es algo con lo que he soñado durante mucho tiempo”, afirmó. “Voy a disfrutar cada segundo y aprovechar esta oportunidad para seguir creciendo y desarrollándome como piloto”.

La francesa, de 22 años, ganó el campeonato de F1 Academy en 2025 tras una temporada consistente con cuatro victorias y ocho podios. Además, ha mantenido actividad paralela en categorías de resistencia, incluyendo participaciones en LMP2 dentro de la European Le Mans Series, donde recientemente consiguió un podio en la apertura de temporada en Barcelona.

Antes de Pin, la última mujer en probar un Fórmula 1 contemporáneo había sido Jessica Hawkins en 2023 con Aston Martin. Otras pilotos han participado en programas de desarrollo o demostraciones, pero las oportunidades en pista con autos actuales siguen siendo limitadas dentro de la categoría.

La piloto ya había anticipado este proceso en meses anteriores: “El rol con Mercedes es muy importante para mi carrera y para desarrollarme como persona y como piloto”. Con este test completado, su siguiente objetivo se mantiene claro: “Ojalá tenga más oportunidades en el futuro para manejar el coche y ser competitiva en los próximos años”.

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