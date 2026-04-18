Resultado MiLoto hoy, 17 de abril de 2026: estos son los números ganadores

El sorteo de este viernes tuvo a 13 personas muy cerca del premio mayor y el acumulado para el siguiente creció.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Uno de los juegos de azar en Colombia que más popularidad ha ganado durante los últimos meses es MiLoto. Se trata de un formato sencillo que permite que los premios mayores caigan de manera muy frecuente. No obstante, el sorteo de este viernes hizo crecer el acumulado y 13 personas se quedaron muy cerca del objetivo máximo.

Resultado de MiLoto este viernes, 17 de abril de 2026

Números ganadores: 05 – 23 – 25 – 33 – 37.

05 – 23 – 25 – 33 – 37. Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

¿Cómo jugar MiLoto?

La dinámica de este juego es bien sencilla. El jugador deberá escoger cinco cifras entre el 1 y el 39 por cada línea de pronóstico. A partir de dos aciertos, la persona recibirá un premio, el cual será mayor entre más coincidencias tenga. Aquella persona que consiga los cinco números correctos se llevará el acumulado que vaya hasta ese momento, el cual va a aumentando con cada sorteo en que no cae.

¿Cómo reclamar premios de MiLoto?

Generalmente, los premios de este juego se pueden reclamar en cualquier punto de venta autorizado, menos el mayor. Si lo que se está por cobrar supera los $2.000.000 de pesos, la persona debe mirar el reglamento impreso en el tiquete o publicado en el sitio web para ver a partir de qué monto debe hacer el proceso en una oficina especializada y qué documentación debe reunir.

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