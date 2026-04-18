Resultados de loterías Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 17 de abril de 2026

La emoción del viernes con los juegos de azar en Colombia se vivió a través de tres loterías principales y los chances.

Resultados. – Lotería de Medellín.

Desde la noche del viernes, las personas ya están en modo de fin de semana. Los juegos de azar en Colombia vivieron una jornada de grandes emociones e ilusiones por un premio para alcanzar metras. Fueron tres loterías principales las que jugaron sus premios mayores y atractivos secos. Además los chances habituales dejaron ganadores por todo el país.

Lotería de Medellín

Resultados. – Lotería de Medellín.

Lotería de Santander

Resultados. – Lotería de Santander.

Lotería de Risaralda

Resultados. – Lotería de Risaralda. Resultados. – Lotería de Risaralda.

Resultados. – Lotería de Risaralda. Resultados. – Lotería de Risaralda.

Resultados de chances

Astro Luna: 7867 – Capricornio

7867 – Capricornio Sinuano Noche: 4752

4752 Caribeña Noche: 0098

0098 Pick 4: 0128

0128 Pick 3: 030

030 Motilón Noche: 7454

7454 Fantástica Noche: 2211

2211 Culona Noche: 0949

0949 Cafeterito Noche: 3583-0

3583-0 Chontico Noche: 2865-2

2865-2 Paisita Noche: 1000

¿Qué hacer para reclamar un premio de lotería?

Antes que hacer cualquier cosa, las personas deben tener claro que cada juego puede manejar su propio reglamento, de acuerdo con los lineamientos de cada empresa organizadora. Lo fundamental que debe hacer un ganador siempre es consultar el reglamento que suele estar impreso al reverso del tiquete o en el sitio web oficial.

Como procedimiento general, las compañías suelen tener un tope de dinero que puede ser cobrado en cualquier punto de venta. No obstante, si este se supera, la persona deberá hacer pasos diferentes, entre los que se incluyen reunir documentación o ir a oficinas especializadas para realizar una solicitud de pago seguro.

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