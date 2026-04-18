Resultados de loterías Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 17 de abril de 2026
La emoción del viernes con los juegos de azar en Colombia se vivió a través de tres loterías principales y los chances.
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Desde la noche del viernes, las personas ya están en modo de fin de semana. Los juegos de azar en Colombia vivieron una jornada de grandes emociones e ilusiones por un premio para alcanzar metras. Fueron tres loterías principales las que jugaron sus premios mayores y atractivos secos. Además los chances habituales dejaron ganadores por todo el país.
Lotería de Medellín
Lotería de Santander
Lotería de Risaralda
Resultados de chances
- Astro Luna: 7867 – Capricornio
- Sinuano Noche: 4752
- Caribeña Noche: 0098
- Pick 4: 0128
- Pick 3: 030
- Motilón Noche: 7454
- Fantástica Noche: 2211
- Culona Noche: 0949
- Cafeterito Noche: 3583-0
- Chontico Noche: 2865-2
- Paisita Noche: 1000
¿Qué hacer para reclamar un premio de lotería?
Antes que hacer cualquier cosa, las personas deben tener claro que cada juego puede manejar su propio reglamento, de acuerdo con los lineamientos de cada empresa organizadora. Lo fundamental que debe hacer un ganador siempre es consultar el reglamento que suele estar impreso al reverso del tiquete o en el sitio web oficial.
Como procedimiento general, las compañías suelen tener un tope de dinero que puede ser cobrado en cualquier punto de venta. No obstante, si este se supera, la persona deberá hacer pasos diferentes, entre los que se incluyen reunir documentación o ir a oficinas especializadas para realizar una solicitud de pago seguro.