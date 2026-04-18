Segundos tiempos: la debilidad que castiga a Colombia en el plano internacional

Independiente Santa Fe, Junior, Deportes Tolima y Medellín no le han podido dar la primera victoria al país en Copa Libertadores.

Sudamericana y Libertadores | Reuters.

Nuevamente los equipos colombianos vivieron una semana de terror en los torneos internacionales. Si bien América de Cali y Millonarios se salvaron al ganar sus respectivos juegos en Sudamericana, el balance sigue siendo negativo, mucho más después de las derrotas de Independiente Santa Fe, Medellín, Junior, Deportes Tolima y Junior en Copa Libertadores.

Tanto ‘Cardenales’ y el ‘Poderoso’ podría decirse que tenían el partido más complicado de su grupo, visitaron a Corinthians y Flamengo respectivamente, clubes que si nada extraordinario ocurre serán primeros de sus respectivos casilleros, además de lo que significa jugar en Brasil, mucho más cuando se enfrenta al vigente campeón de la competición.

No obstante hay una crisis de planteamientos futbolísticos por parte de la mayoría de equipos colombianos que actualmente representan al país en torneos Conmebol, se trata de los segundos tiempos, dichos equipos se descuadernan en las partes complementarias y reciben goles que les ha costado puntos, que los tiene en estos momentos fuera de los octavos de final.

Independiente Santa Fe

vs Peñarol: el cuadro’ Cardenal’ comenzó ganando con gol de Emanuel Olivera en el primer tiempo, sin embargo en una falla defensiva Matías Arezo anotó el contundente 1-1 al 59′ . Puntos que actualmente le hacen falta al ‘Primer Campeón’ ya que marcha último de su grupo.

el cuadro’ Cardenal’ comenzó ganando con gol de Emanuel Olivera en el primer tiempo, sin embargo en una falla defensiva . Puntos que actualmente le hacen falta al ‘Primer Campeón’ ya que marcha último de su grupo. vs Corinthians: después de un gran primer tiempo, ordenado y en el que no había pasado mayores apuros Andrés Mosquera Marmolejo, Santa Fe se descuadernó y en 2 pelotas quietas, con sus respectivas desatenciones en la zaga terminó perdiendo 2-0, ambas anotaciones del ‘Timao’ llegaron en la parte complementaria.

Junior

vs Palmeiras: el ‘Tiburón’ se lo ganaba bien al ‘Verdao’ con un gol de penal máxima de Teófilo Gutiérrez en la primera parte, no obstante le costó y en una falla de Mauro Silveira dejó a Ramón Sosa solo en el arco, el paraguayo anotó el 1-1 final el 56′.

el ‘Tiburón’ se lo ganaba bien al ‘Verdao’ con un gol de penal máxima de Teófilo Gutiérrez en la primera parte, no obstante le costó y en una falla de Mauro Silveira dejó a vs Cerro Porteño: en el festival del desperdicio que protagonizó la escuadra barranquillera en Asunción, el cuadro local aprovechó una desatención y Jonathan Torres anotó en el segundo tiempo (56) el único gol de la victoria. Resultado que tiene al cuadro colombiano último del grupo F de la Copa Libertadores.

Deportes Tolima

vs Nacional: uno de los equipos colombianos que peor se vio en esta segunda fecha de la Copa Libertadores fue el ibaguereño. Ni la arenga de Lucas González en el cooling break sirvió para evitar los 3 goles que recibieron en el segundo tiempo, por cuenta de Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López.

Independiente Medellín

vs Flamengo: a pesar del gran favoritismo del ‘Mengao’ en este compromiso, había esperanza que los dirigidos por Alejandro Restrepo se trajeran si quiera 1 punto a Colombia, mucho más después de finalizar el primer tiempo 2-1. No obstante Giorgian De Arrascaeta y Pedro apagaron la ilusión del ‘Poderoso’ con 2 tantos en la parte complementaria para el 4-1 complementario.

Millonarios

vs O’Higgins: Después del 1-0 al minuto 12 del primer tiempo, la parte complementaria no fue distinta. En primera medida el elenco ‘Albiazul’ se quedó con 10 jugadores tras la doble amonestación de Jorge Arias y como si fuera poco al 83′ Francisco González puso el 2-0 contundente para el cuadro de Rancagua.

América de Cali es el único club de los colombianos en torneos Conmebol de este 2026 que no ha recibido goles en el segundo tiempo, inclusive es al que mejor le está yendo, en el grupo A de la Copa Sudamericana los ‘Diablos Rojos’ marchan primeros del grupo A con 4 goles y 1 gol de diferencia.

En total han sido 11 goles los que han recibidos los elencos ‘cafeteros’ tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana, una cifra bastante alta y preocupante de cara sus aspiraciones en los certámenes. Cabe mencionar que nuevamente Colombia tiene los 6 cupos en torneos internacionales que le otorga la Conmebol cada año.

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