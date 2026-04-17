Oliver Bearman culpa a Franco Colapinto por el choque en Suzuka: “Fue inaceptable”

El piloto de Haas responsabilizó a Colapinto por la maniobra en Japón y señaló que la diferencia de velocidad de 50 km/h volvió peligrosa la defensa

El británico señaló al argentino tras el incidente | Reuters

Oliver Bearman habló por primera vez tras el impacto de 50G en el Gran Premio de Japón 2026 y apuntó directamente a Franco Colapinto como responsable de la maniobra que detonó el choque en la curva Spoon. El piloto de Haas aseguró que la defensa del argentino fue tardía en un contexto de diferencias de velocidad extremas.

El incidente ocurrió en la vuelta 22 en el circuito de Suzuka, cuando Bearman se acercaba al Alpine mientras el argentino recargaba su batería. La diferencia de velocidad alcanzó aproximadamente los 50 km/h, lo que obligó al británico a salirse hacia el pasto para evitar el contacto directo, perdiendo el control antes de impactar contra las barreras.

El británico cuestionó directamente la decisión de Colapinto de cerrar la trayectoria en ese punto del circuito, señalando que la maniobra no consideró el contexto técnico de los monoplazas 2026: “Franco se movió para defender su posición. Con 50 km/h de diferencia no dejó espacio suficiente y tuve que evitar un choque mucho más grande”, explicó el piloto de Haas sobre la acción previa al impacto.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

El británico enfatizó que la maniobra pudo haber sido aceptable en temporadas anteriores, pero no bajo las condiciones actuales: “El año pasado habría estado al límite, pero con esta diferencia de velocidad cualquier movimiento es enorme. Tuve suerte de no golpearlo, habría sido mucho peor”, añadió.

Otro punto que incrementó su molestia fue el contexto previo al Gran Premio. Bearman reveló que los pilotos habían discutido este tipo de situaciones en la reunión del viernes en Suzuka. “Hablamos entre todos de tener más respeto y defender antes, porque las diferencias de velocidad son mucho mayores. Dos días después pasó esto, para mí fue inaceptable”.

El director de equipo de Haas, Ayao Komatsu, evitó responsabilizar a Colapinto, mientras que la FIA tampoco sancionó la maniobra, señalando que el incidente estuvo condicionado principalmente por las nuevas regulaciones de 2026 y los diferenciales de velocidad derivados de la gestión de energía.

El caso reabrió el debate técnico en la Fórmula 1. Tras el accidente en Suzuka, la FIA inició reuniones con equipos y fabricantes para ajustar aspectos del reglamento, especialmente en la gestión energética, con el objetivo de reducir diferencias de velocidad que, como en este caso, pueden convertir maniobras habituales en situaciones de alto riesgo.

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