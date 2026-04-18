Raphael Varane: el jugador que conquistó España con el Real Madrid y el mundo con Francia

Dejó huella como uno de los mejores defensores de su generación con éxitos en clubes y la selección francesa

Por Juan Carlos Cerda

El exfutbolista francés Raphael Varane, nacido el 25 de abril de 1993 en Lille, es recordado como uno de los defensores centrales más destacados de su generación, gracias a una combinación de elegancia, inteligencia táctica y una notable capacidad para rendir al más alto nivel en el fútbol internacional. A lo largo de su carrera, su estilo sobrio pero efectivo lo convirtió en un referente en la zaga, destacando por su lectura del juego y su regularidad.

Formado en las categorías inferiores del Racing Club de Lens, Varane dio sus primeros pasos como profesional en 2010, cuando debutó con apenas 17 años. Desde sus primeras actuaciones dejó ver cualidades que llamaron la atención en el fútbol europeo, consolidándose rápidamente como una de las promesas más importantes en su posición. Ese crecimiento acelerado le abrió las puertas de un club de mayor exigencia.

En 2011, con solo un año de experiencia en el máximo nivel, dio el salto al Real Madrid, una de las instituciones más exigentes del mundo, tras ser recomendado por el entonces asesor deportivo Zinedine Zidane. Su llegada al conjunto merengue marcó el inicio de una etapa determinante en su carrera, en la que no solo logró consolidarse, sino también convertirse en pieza clave dentro del equipo.

Durante una década en el club español, Varane construyó un legado brillante. A lo largo de ese periodo conquistó un total de 18 títulos, entre los que destacan cuatro ediciones de la UEFA Champions League. Su presencia en la defensa fue fundamental en una de las épocas más exitosas del Real Madrid, caracterizada por la solidez colectiva y el dominio en competiciones internacionales.

Raphael Varane, una leyenda de Francia | Claro Sports

En 2021, el central francés decidió iniciar una nueva etapa en su trayectoria al incorporarse al Manchester United. En el fútbol inglés continuó sumando logros, al conquistar la Copa de la Liga en 2023 y la FA Cup en 2024, manteniendo su nivel competitivo en otra de las ligas más exigentes del mundo. Ese mismo año, tuvo un breve paso por el Como 1907, antes de anunciar su retiro del fútbol profesional.

A nivel internacional, Varane fue un pilar de la selección de Francia desde su debut en 2013. Su momento cumbre llegó en la Copa Mundial de Rusia 2018, donde se consagró campeón del mundo y se consolidó como uno de los líderes defensivos del equipo. Posteriormente, también fue parte del grupo que conquistó la Liga de Naciones en 2021 y alcanzó el subcampeonato mundial en 2022, reafirmando su importancia dentro del conjunto nacional.

En 2023, a los 29 años, decidió poner fin a su etapa con la selección francesa, cerrando así un ciclo en el que dejó una huella importante tanto por su rendimiento como por su liderazgo dentro del campo.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

La carrera de Raphael Varane queda marcada por la constancia, la obtención de títulos y un liderazgo silencioso que pocas veces acaparó los reflectores, pero que resultó fundamental en los equipos donde jugó. Su legado lo posiciona, sin duda, entre los grandes zagueros de su época, siendo recordado por su eficacia, su profesionalismo y su impacto en los momentos más importantes del fútbol mundial y por ello entra en el conteo de Claro Sports de los mejores 100 jugadores.

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