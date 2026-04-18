Dimayor niega recurso de reposición de Millonarios y mantiene la sanción a Diego Novoa

El Comité Disciplinario sigue considerando que un único testimonio de un funcionario público de Tunja es prueba suficiente.

Diego Novoa, portero de Millonarios. – Vizzor Image.

Un verdadero escándalo se está viviendo al interior de la institucionalidad de Dimayor. Durante la noche del viernes, la entidad publicó una resolución en la cual resolvió de manera negativa el recurso de reposición que Millonarios había presentado con el objetivo de dejar sin efecto la sanción inicial de seis jornadas para Diego Novoa.

Según se puede ver en el documento, el alegato del club Embajador estuvo orientado a reclamar un debido proceso, pues considera que el Comité Disciplinario ha impuesto un castigo a través de conjeturas y sin evaluación de pruebas concretas que demuestren que el portero agredió a Jacobo Pimentel en la zona cercana a los vestuarios.

El problema acontecido en el partido frente a Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia de Tunja, ciertamente, ha tenido poco material para evaluar los hechos. Más allá de la evidente lesión en la cabeza del jugador del cuadro Ajedrezado, lo único que se ha presentado ha sido un testimonio. Se trata de Andrés Fernando Suárez Lizarazo, funcionario público que ejercía la Secretaría de Interior en el Punto de Mando Unificado (PMU) durante ese partido.

Al respecto, Millonarios consideró que las declaraciones del mencionado estaban acompañadas de un sesgo por tener una relación cercana al club boyacense. Como pretensión subsidiaria, en caso de que Dimayor decidiera no dejar sin efectos la sanción, la institución albiazul solicitó que se le impusiera el castigo mínimo a Novoa.

No obstante, Dimayor considera a lo largo de su exposición que el testimonio cuenta como prueba suficiente e indica Millonarios cometió errores en su defensa al no solicitar práctica de ciertas pruebas, como contrainterrogatorios. Acá es preciso recordar que, bajo la luz de la justicia ordinaria y los principios básicos de derecho, la carga probatoria siempre recae sobre la parte demandante, que sería Boyacá Chicó en este caso.

El Comité Disciplinario también defiende su actuar en este caso citando fallos del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para indicar que el debido proceso no ha sido vulnerado, pues esa máxima instancia ha dicho que las exigencias probatorias de los procesos ordinarios no son trasladables a lo que corresponde en las asociaciones privadas.

Decide entonces Dimayor dejar en firme su decisión inicial de seis jornadas de sanción para Diego Novoa. En este momento, ya avanza el recurso de apelación presentado por Millonarios. Parece un hecho que Diego Novoa no podrá estar, al menos, en el partido en visita a América de Cali del próximo domingo. Guillermo de Amores se perfila como titular.

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