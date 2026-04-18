Lakers vs Rockets: ¿El último tango entre LeBron James y Kevin Durant en Playoffs?

Los jugadores que han marcado la NBA por dos décadas se ven las caras en la primera ronda este 2026, en lo que será su cuarto cruce en postemporada

LeBron vs KD IV en Playoffs con el Lakers vs Rockets de 2026 | Imagn Images

La postemporada 2026 de la NBA tiene como platillo principal un nuevo duelo entre dos de los mejores jugadores de la historia, cuando Kevin Durant y los Rockets se midan ante LeBron James y los Lakers en la llave entre el cuarto y el quinto de la Conferencia Oeste.

Será apenas la cuarta ocasión que KD y LeBron se ven las caras en los Playoffs y primero desde 2018, pero considerando la edad de ambos y la incertidumbre por el futuro de James, podría ser el último tango entre ellos.

El primer anillo de LeBron

Contrario a otras rivalidades del pasado como Larry Bird contra Julius Erving, Bill Russell contra Wilt Chamberlain, Michael Jordan contra Pistons o Knicks, o más recientemente los duelos entre Tim Duncan, Shaquille O’Neal, Kevin Garnett y Dirk Nowitzki, hay solo tres antecedentes entre LeBron James y Kevin Durant, ya que solo un par de años coincidieron en la misma conferencia. Los tres cruces previos llegaron en las Finales de la NBA y acabaron con los primeros campeonatos de estas estrellas.

El primero llegó en 2012. James, en su segundo año en South Beach y tras perder las Finales de 2011. Miami se enfrentó al Oklahoma City Thunder de Durant, Russell Westbrook y James Harden, que quienes maduraron al calor de la batalla y remontaron un 0-2 en la final del Oeste ante los Spurs para llegar por primera vez a las Finales, donde ganaron el Juego 1 en OKC.

Fue la única derrota del Heat en esas Finales, que terminaron con una ‘barrida de caballeros’, 4-1, con dos temas poco recordados. Primero, James cometió una falta sobre Durant en los últimos segundos del Juego 2 que no fue pitada y evitó el tiempo extra. Segundo, por razones que cuestan explicar casi década y media después, el coach Scott Brooks decidió sacrificar a James Harden para defender a LeBron. ‘La Barba’, tras promediar 17.6 puntos en las primeras tres series de los Playoffs, promedió 12.4, metiéndose en problemas de faltas toda la serie.

LeBron ganó su primer campeonato, fue el MVP de las Finales y superó a Durant en rebotes (51 vs 30), asistencias (37 y 11) y robos (8 vs 7), con KD con más puntos (153 vs 143) y tapas (5 vs 2), además de que KD tuvo mejor porcentaje de campo (54.8% vs 47.2%), triples (39.4% vs 18.8%) y libres (83.9% vs 82.6%).

KD se venga con dos anillos, dos MVP de Finales y dos tiros sobre James con uno de los mejores equipos de la historia

Tras esas Finales del 2012, Oklahoma City no se convirtió en la dinastía que muchos esperaban porque James Harden fue cambiado, además de que tuvieron mala fortuna en los Playoffs, tanto por las lesiones (en 2013 Russell Westbrook solo jugó dos partidos, mientras que en 2015 no jugaron Durant e Ibaka) como por rachas incandescentes del rival (en 2014 el juego colectivo de los Spurs les rompió el empate 2-2, en 2016 Klay Thompson inició su leyenda en los Juegos 6).

Perder esa ventaja de 3-1 del Thunder, sumado a la remontada de LeBron ante los Warriors en las Finales y el incremento inusual del tope salarial llevó a que Kevin Durant dejara al Thunder para sumarse a Curry, Klay, Draymond e Iguodala en Golden State para la temporada 16/17. Así se construyó uno de los mejores equipos de la historia, con KD siendo MVP de ambas ediciones de las Finales y teniendo momentos icónicos, con triples que fueron la daga en el Juego 3 tanto del 2017 (terminaron 4-1, siendo el Juego 4 la única derrota esos Playoffs para Golden State) y como en 2018.

LeBron promedió un triple doble en 2017 (33.6 puntos, 12.0 rebotes, 10.0 asistencias), pero Durant no estuvo lejos de esos números (35.2-8.2-5.4), tirando mejor de triple y de la línea. En 2018 fue toro duelo similar (LeBron promedió 34-8.5-10, por 28.8-10.8-7.5 de Durant).

Las estadísticas de Kevin Durant vs LeBron James en temporada regular

LeBron James Estadísticas temporada regular Kevin Durant 21 Victorias 11 26.8 Puntos 27.1 7.5 Rebotes 6.9 7.4 Asistencias 4.4 1.5 Robos 1 0.7 Tapas 1.1 50.70% % de campo 50.30% 34.80% % de triple 39.20% 73.70$ % de tiros libres 88.20%

Las estadísticas de Kevin Durant vs LeBron James en Playoffs

LeBron James Estadísticas en Playoffs Kevin Durant 5 Victorias 9 1 Campeonatos 2 28.4 Puntos 29.3 9 Rebotes 7.8 7.2 Asistencias 4.2 1.7 Robos 1 1.00% Tapas 1.20% 49.60% % de campo 47.70% 33.30% % de triple 35.60% 74.10% % de tiros libres 86.80%

Durant vs LeBron: el Round 4 sin sus principales escuderos

La cuarta serie de postemporada entre LeBron y Durant no será con todo el reparto de ambos equipos por culpa de las lesiones. Los Lakers tienen la baja de Luka Doncic y Austin Reaves por desgarros musculares sufridos en abril, mientras que los Rockets no contaron con Fred VanVleet todo el año y Steven Adams tras el Juego de Estrellas. Eso deja otro mano a mano clave entre KD y LeBron.

Los Lakers ganaron dos de los tres partidos de temporada regular, incluyendo los dos más recientes tras el All Star Game (100-92 y 124-116 en Houston), con 40 y 36 puntos de Luka Doncic, quien podría no jugar toda la serie. Los Rockets, pese a no tener la localía, son considerados favoritos en los momios.

Te puede interesar: