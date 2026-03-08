George Russell celebra triunfo en Australia tras intensa batalla con Charles Leclerc

El británico destacó lo difícil que fue mantener la punta durante la primera carrera del año

El británico pone a Mercedes a liderar el campeonato de pilotos | Reuters

El británico George Russell inició la temporada 2026 de la Formula 1 con una victoria tras imponerse en el Gran Premio de Australia, resultado que calificó como una recompensa al trabajo realizado por su equipo durante los últimos meses. Después de cruzar primero la meta en el circuito de Albert Park, el piloto no ocultó su emoción por arrancar el campeonato con un triunfo.

“Me siento increíble. Fue una pelea infernal al inicio. Sabíamos que iba a ser desafiante. Llegué a la parrilla, vi que el nivel de mi batería prácticamente no tenía nada en el tanque, hice una mala salida y luego tuve algunas batallas muy cerradas con Charles, así que me alegré mucho de cruzar la meta”, declaró Russell tras la carrera, en referencia a su duelo con el monegasco Charles Leclerc.

El piloto británico también destacó el trabajo del equipo, al señalar que el resultado refleja el progreso que han conseguido con el monoplaza para esta nueva campaña.

“Muchas gracias a todo el equipo, porque ha pasado mucho tiempo para tener un coche como este debajo de nosotros y no podríamos haber empezado de una mejor manera”, comentó.

Russell explicó que la competencia fue cambiante durante varios momentos, especialmente en la lucha por la punta. “Teníamos la sospecha de que iba a ser un efecto de ‘yo-yo’, y en cuanto uno de nosotros se ponía al frente, simplemente parecía imposible mantenerlo”, concluyó el ganador de la primera carrera del calendario 2026.

En los giros finales, el británico también tuvo que lidiar con el desgaste de los neumáticos, situación que lo obligó a manejar con mayor cautela mientras defendía la posición.

“Pensé que los neumáticos no caerían hasta llegar a un desgaste del cero por ciento, con todo el caucho desapareciendo, así que en las últimas vueltas estaba un poco preocupado, debo decir. Me sentía confiado con el coche, sabía dónde presionar y dónde ahorrar”, explicó en palabras para Sky Sports.

Finalmente, Russell se refirió a los ajustes que ha tenido que realizar en su estilo de conducción debido a las nuevas regulaciones técnicas de la categoría. El piloto comparó la situación con los cambios que tuvo que implementar en temporadas anteriores para adaptarse al comportamiento del monoplaza.

“De la misma manera que el año pasado, cuando teníamos el porpoising, tuve que cambiar mi estilo de conducción en las curvas rápidas o el coche rebotaba sobre la pista. ¿Es perfecto ahora mismo? No. Pero es la primera carrera de un largo ciclo de regulaciones y probablemente este sea el peor circuito para ello. Tenemos que darle tiempo antes de que todos saquen conclusiones”, señaló.

Aun así, el británico reconoció que, pese a las dificultades para los pilotos, el resultado fue un espectáculo atractivo para el público. “Aunque quizá no fue lo más divertido de manejar, en realidad generó bastante drama en televisión”, concluyó.

