Oscar Piastri queda fuera del Gran Premio de Australia tras accidente rumbo a la parrilla

El piloto australiano, Oscar Piastri, no podrá disputar el Gran Premio de Australia después de sufrir un accidente durante la vuelta de salida hacia la parrilla en el circuito de Albert Park Circuit. El incidente ocurrió cerca de 40 minutos antes del inicio de la carrera, cuando los pilotos realizaban los giros previos a la formación de la parrilla.

El piloto de McLaren salió de los boxes como parte del procedimiento habitual previo a la largada. Sin embargo, al pasar por la curva 4 perdió el control de su monoplaza tras pisar el bordillo en la salida del giro. El MCL40 giró sobre sí mismo y terminó impactando contra el muro ubicado a la izquierda del trazado.

Piastri logró abandonar el vehículo sin asistencia médica, pero el impacto provocó daños en la parte delantera del coche. El golpe afectó la rueda delantera derecha y la suspensión, lo que obligó al piloto a detener el monoplaza en la pista y abandonar el intento de llegar a la parrilla. El abandono se produjo después de una jornada de clasificación en la que el australiano había conseguido el quinto lugar. Desde esa posición debía iniciar la carrera junto a su compañero de equipo Lando Norris en la tercera fila de salida.

La ausencia del piloto en la parrilla se produjo ante una asistencia que llenó las gradas del circuito de Melbourne. Entre ellas se encontraba la tribuna dedicada a Piastri en la recta principal, ubicada frente al garaje de McLaren, donde los aficionados habían seguido su salida desde el pitlane antes del accidente.

Tras el incidente, el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, explicó que los primeros análisis no mostraban indicios inmediatos de un problema técnico en el coche. “No hemos visto nada en los datos hasta ahora. Él no dijo nada por la radio. Haremos un análisis después de la carrera para ver qué ocurrió”, señaló.

Brown añadió que el equipo centrará su atención en el monoplaza que continúa en competencia. “Por ahora tenemos que concentrarnos en el coche que sigue en la carrera. Es una situación que resulta dura para Oscar en su carrera de casa, pero veremos qué ocurre más adelante”, comentó.

El directivo también se refirió al impacto que puede tener el incidente para el piloto australiano. “Estoy seguro de que le dolerá durante un tiempo. Pero los pilotos de carreras saben recuperarse rápido. No es la forma en la que quieres comenzar”, explicó.

En paralelo, el piloto de Audi Nico Hülkenberg también enfrentó un contratiempo antes de la largada. El alemán, que había terminado en la posición 11 durante la clasificación, sufrió un problema mecánico en el trayecto hacia la parrilla y su monoplaza tuvo que ser empujado de regreso al garaje. Posteriormente, la FIA determinó que deberá iniciar la carrera desde el pitlane.

