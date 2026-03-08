F1: así queda el ranking completo de pilotos y constructores del Gran Premio de Australia 2026

Checo Pérez regresó a la actividad de la máxima categoría del automovilismo con la escudería Cadillac

Mercedes lidera los campeonatos de pilotos y constructores | Reuters

El Gran Circo está de regreso y que mejor manera con una emocionante carrera en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 2026, donde el piloto británico de Mercedes, George Russel, se quedó con la victoria tras 58 vueltas en el Circuito de Albert Park, seguido de su coequipero Andrea Kimi Antonelli. El tercer lugar fue para Charles Leclerc de Ferrari.

La primera parada en esta temporada comenzó a mostrar un poco lo que se espera en este año, pues los Mercedes mostraron un buen ritmo al igual que Ferrari. Más atrás quedó Max Verstappen y Red Bull, que siguen trabajando para que el coche sea competitivo, como lo demostró en la segunda parte de la campaña anterior.

Por su parte, se dio el regreso de Checo Pérez, ahora con la escudería de Cadillac, que está haciendo su debut en la Fórmula 1. El tapatío tuvo un regreso discreto, pues terminó la carrera, solo que no lo hizo en una posición que hubiese querido, dejando ver que aún se le tienen que hacer diversas mejoras al coche.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026?

El originario de Jalisco cruzó la meta final, algo que no pudo hacer su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien no terminó la competencia en Albert Park. Pérez se quedó con el lugar 16, por delante varios pilotos que tuvieron que abandonar la carrera al presentar algunos problemas mecánicos.

Checo no tuvo el fin de semana de ensueño que le habría gustado vivir en su regreso a la Fórmula 1, ya que presentó algunos problemas en el motor durante las prácticas y no pudo mostrar su mejor versión con su nuevo monoplaza en la Qualy, al ser eliminado en la Q1.

Gran Premio de Australia 2026 F1: tabla completa de posiciones de pilotos y constructores

Después de la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Mercedes lidera el Campeonato de Constructores y de Pilotos al hacer el 1-2 en el Gran Premio de Australia. Le siguen de cerca Ferrari y McLaren, pese a que Oscar Piastri no pudo salir a correr por sufrir un choque antes del inicio de la carrera.

Campeonato de Pilotos

George Russell | Mercedes | 25 puntos Kimi Antonelli | Mercedes | 18 puntos Charles Leclerc | Ferrari | 15 puntos Lewis Hamilton | Ferrari | 12 puntos Lando Norris | McLaren | 10 puntos Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 puntos Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 puntos Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 puntos Gabriel Bortoleto | Audi | 2 puntos Pierre Gasly | Alpine | 1 punto Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 puntos Alexander Albon | Williams | 0 puntos Liam Lawson | Racing Bulls | 0 puntos Franco Colapinto | Alpine | 0 puntos Carlos Sainz | Williams | 0 puntos Sergio Pérez | Cadillac | 0 puntos Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 puntos Oscar Piastri | McLaren | 0 puntos Nico Hulkenberg | Audi | 0 puntos Fernando Alonso | Aston Martin | 0 puntos Valtteri Bottas | Cadillac | 0 puntos

Campeonato de Constructores

Mercedes | 43 puntos Ferrari | 27 puntos McLaren | 10 puntos Red Bull | 8 puntos Haas | 6 puntos Racing Bulls | 4 puntos Audi | 2 puntos Alpine | 1 punto Williams | 0 puntos Cadillac | 0 puntos Aston Martin | 0 puntos

