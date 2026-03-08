Gignac héroe del Clásico con gol histórico en la Liga MX

Gignac volvió a ser decisivo para Tigres en el Clásico Regio al marcar el gol del triunfo ante Rayados y entrar al top 10 histórico de goleadores.

Gignac, el héroe de Tigres | Imago 7

André-Pierre Gignac fue el héroe de Tigres y, en lo que pudo ser su último Clásico Regio, marcó el gol de la victoria. Además, su anotación lo metió entre los 10 mejores goleadores en la historia de la Liga MX.

“Lo queremos mucho, por eso nos pusimos muy contentos. Es el máximo anotador de los clásicos. Fue de película todo, al final que vayan todos a abrazarlo, a levantarlo. Creo que esa imagen es muy buena”, expresó Guido Pizarro en la conferencia de prensa tras la victoria 1-0 de su equipo en el Clásico Regio.

Gignac ingresó de cambio al minuto 89 y, en la única oportunidad clara que tuvo, aprovechó un descuido defensivo: sacó un disparo cruzado y venció al arquero Luis Cárdenas para provocar la erupción del Volcán en San Nicolás de los Garza.

El delantero francés protagonizó una de las celebraciones más eufóricas en su paso por Tigres: recorrió toda la cancha y levantó el dedo índice para señalar que es el número uno, en medio de gritos, cánticos y abrazos de la afición incomparable en las gradas.

Para Gignac fue su gol número 15 en la historia del Clásico Regio, con lo que se consolida como el máximo anotador en la rivalidad entre Tigres y C.F. Monterrey, una etiqueta que ya ostentaba desde hace tres años.

Además, el gol que le marcó a Rayados de Monterrey al minuto 92 significó su tanto número 190 como jugador de Tigres en la Liga MX, cifra que lo coloca dentro del top 10 de máximos anotadores históricos al igualar la marca de Sergio Lira.

André-Pierre Gignac vive sus últimos partidos como jugador de Tigres, ya que su contrato expira al concluir el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

